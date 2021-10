Liverpool a dit de donner à Mohamed Salah un contrat de 500 000 £ par semaine après que l’Égyptien ait marqué un superbe but en solo lors du match nul contre Man City

in

Liverpool a reçu l’ordre de donner à Mohamed Salah un contrat de 500 000 £ par semaine après son superbe but en solo lors du match nul 2-2 des Reds à domicile contre Manchester City.

L’Egyptien a résisté à Joan Cancelo, a dépassé Bernardo Silva et Aymeric Laporte avant de tirer le ballon devant Ederson avec son pied droit plus faible.

.

Est-ce le plus grand but de Salah pour Liverpool ?

Ce n’était pas suffisant pour gagner le match de Liverpool cependant

Cela a donné une avance de 2-1 à Liverpool à Anfield, mais l’effort de curling de Kevin De Bruyne, qui a pris une entaille à Joel Matip, a permis aux deux parties de partager le butin.

Plus tôt, l’effort fléché de Phil Foden a annulé le premier match de Sadio Mane en deuxième mi-temps.

Les exploits de Salah ont laissé Darren Bent envoûté et l’animateur de talkSPORT a insisté sur le fait que les Reds doivent lier leur homme vedette à un nouveau contrat.

Bent a déclaré: «Ce but est extraordinaire. Si Messi ou Ronaldo marquent ça, on en parle pendant des semaines et des semaines.

.

Salah est sous contrat à Liverpool jusqu’en juin 2023

« Il est définitivement l’un des deux meilleurs joueurs du monde en ce moment.

«Je lui donnerais tout ce qu’il veut pendant trois ans… vous devez lui donner ce qu’il veut, il est si important.

“Je lui donnerais 500 000 £ par semaine pendant trois ans.”

