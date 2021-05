Liverpool a dit de signer l’ailier de Leeds Raphinha comme une alternative “ plus abordable ” à Erling Haaland et Kylian Mbappe alors que le Brésilien répond aux rumeurs de transfert et révèle le texte de Roberto Firmino

Liverpool a été invité à signer l’ailier de Leeds United Raphinha cet été, après que le Brésilien se soit ouvert aux rumeurs de transfert le liant à un déménagement à Anfield.

L’ancien défenseur des Reds, Jose Enrique, a déclaré que l’attaquant serait une signature parfaite pour le club en tant qu’alternative “ plus abordable ” à Erling Haaland et Kylian Mbappe.

Raphinha dit qu’il est heureux à Leeds mais a répondu aux liens de transfert avec Liverpool et Man United

L’intérêt de Liverpool pour l’as de Leeds a été rapporté depuis des mois, ses collègues géants de la Premier League et ses féroces rivaux, Manchester United, qui seraient également enthousiastes.

Raphinha a rejoint Leeds en octobre dernier pour environ 17 millions de livres sterling de la Ligue 1 de Rennes, et a été un succès lent à Elland Road avec six buts, neuf passes décisives et une présence croissante dans l’équipe alors que sa première campagne se poursuivait.

Ayant signé un contrat de quatre ans, le joueur de 24 ans a insisté sur le fait qu’il ne pensait pas encore quitter Leeds, alors qu’il parlait de l’amour qu’il ressentait de la part des supporters.

Mais il a admis son admiration pour Liverpool et United, et a même révélé ses amitiés étroites avec un certain nombre de leurs joueurs – y compris la star brésilienne de Liverpool, Roberto Firmino.

L’agent Bobby pourrait-il aider à amener Raphinha à Anfield?

“Il est difficile de définir ce que je ressens lorsque j’entends des spéculations sur des équipes géantes comme Liverpool et Manchester United intéressées à me signer”, a déclaré Raphinha dans une interview avec UOL Sport.

«Mec, j’ai grandi en regardant ces équipes à la télévision. J’ai vu Rooney, Van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo, mais j’ai aussi vu Gerrard, ainsi que d’autres comme Henry, Deco, Lampard.

«Il y a tellement de joueurs d’une telle qualité qu’il est difficile de dire si j’ai reflété l’un d’entre eux. J’ai adoré regarder et j’ai rêvé de jouer ici.

«Et aujourd’hui, je rends les gens heureux avec mon football. Je ne parle pas seulement des autres clubs, mais aussi de Leeds, qui a parié sur moi.

«Ils sont tous très heureux, y compris les fans qui semblent avoir une grande affection pour moi.

«J’ai un contrat pour encore quatre ans et je ne pense même pas à partir d’ici exactement pour cette raison: je suis heureux et je rends les autres heureux.»

Raphinha a impressionné lors de sa première saison pour Leeds, mais il y a plus à venir pour remettre Leeds en tête contre Fulham

Raphinha a également révélé l’accueil chaleureux en Premier League qu’il a reçu de Firmino lorsqu’il a signé pour le club du Yorkshire, affirmant qu’il était le premier joueur à lui envoyer un message après son arrivée.

Mais il n’est pas le seul joueur de Liverpool avec qui il est copain, car l’homme de Leeds a admis qu’il était également ami avec trois joueurs de Man United.

«C’est drôle que j’aie des amis dans les deux clubs», a-t-il déclaré.

«Bruno Fernandes a joué avec moi pendant un an qui me paraissait beaucoup plus au Sporting [Lisbon]. Il est devenu presque un frère aîné.

«Nous parlons tous les jours, mais pas de football, juste nos singeries. Même à distance, cela m’aide beaucoup.

«Chez United, il y a Alex Telles. Je ne savais même pas combien de fois contre lui, un buteur dur, mais toujours avec respect. Il y a Fred, qui vient du Sud aussi.

Raphinha a joué avec Bruno Fernandes au Sporting Lisbonne et a révélé que les deux étaient toujours en contact régulier

«Mais à Liverpool, il y a aussi Alisson qui vient du Sud, donc tout reste pareil. Il y a toujours Fabinho, qui vient du même endroit que Firmino et moi.

«En fait, saviez-vous que Firmino était le premier type à m’avoir envoyé un texto quand je suis venu ici? C’est un grand ami.

Et, après avoir lu les commentaires de Raphinha sur les Reds et leurs joueurs, Enrique a déclaré qu’il serait une signature parfaite pour l’équipe de Jurgren Klopp.

“J’espère que nous pourrons le signer, ce sera un excellent ajout pour notre équipe”, a déclaré l’Espagnol – qui a joué pour Liverpool entre 2011 et 2016 et reste un grand amateur des Reds.

“Qu’en penses-tu? J’irais plus pour un joueur comme Haaland ou Mbappe mais il est beaucoup plus abordable.

«Qu’est-ce que vous en pensez, Reds?»

Plus abordable? Il n’a certainement pas tort là-bas …

