Liverpool a dit de signer l’attaquant Alexander Isak en janvier avec Mohamed Salah et Sadio Mane pour la CAN alors que l’ancien Red dit au club de donner à l’Égyptien « ce qu’il veut » dans un contexte d’incertitude contractuelle

Liverpool a été invité à signer la Suède et l’attaquant de la Real Sociedad Alexander Isak en janvier, tandis que Mohamed Salah et Sadio Mane devraient être hors de combat.

Les Reds perdront deux de leurs principales sources de buts le mois prochain avec Salah et Mane pour représenter l’Egypte et le Sénégal à la Coupe d’Afrique des Nations, qui doit débuter le 9 janvier.

.

Entre eux, Mane et Salah ont marqué 22 des 50 buts de Liverpool en Premier League cette saison

Salah et Mane pourraient être absents jusqu’à un mois et l’ancien Red Jose Enrique pense que le club doit agir dans la prochaine fenêtre de transfert.

Liverpool a été lié à la star de Leeds Raphinha, mais Enrique doute qu’ils puissent obtenir le Brésilien en janvier, affirmant que son club coûtera trop cher pour se séparer de son joueur à la mi-saison.

Enrique a identifié Isak, qui s’est bien comporté pour la Suède à l’Euro 2020, comme un objectif plus réalisable pour les Merseysiders.

« J’espère que Liverpool pourra acheter un joueur en janvier qui pourra jouer dans les trois premiers, mais je ne pense pas qu’ils le feront », a déclaré Enrique à talkSPORT.com, via Be My Bet.

.

Raphinha a été le joueur hors pair de Leeds cette saison, mais Enrique pense qu’il est hors de portée de Liverpool en janvier

« Raphinha est un grand joueur, je l’aurais certainement à Liverpool. Il s’adapterait très bien au style de Liverpool.

« Il se débrouille très bien à Leeds et je pense qu’il peut s’améliorer à Liverpool. C’est plus facile dans une plus grande équipe parce que vous avez de meilleurs joueurs autour de vous.

« Mais le problème avec les clubs anglais, c’est qu’ils ne vendent pas bon marché et prendre l’un des meilleurs joueurs de Leeds au cours de la saison va être difficile.

« Un joueur que j’ai mentionné est Alexander Isak, l’attaquant de la Real Sociedad. Je l’aime. C’est l’un des meilleurs projets en Espagne en ce moment et c’est quelqu’un qui pourrait jouer dans les trois premiers de Liverpool, à gauche ou au milieu.

« C’est un joueur fort qu’ils pourraient peut-être acheter pour 50 à 60 millions de livres sterling. Liverpool a tendance à ne pas payer 100 millions de livres sterling pour les joueurs à moins qu’ils n’obtiennent cet argent en vendant un joueur. »

.

Isak, qui a gagné des comparaisons avec Zlatan Ibrahimovic, a déjà été lié à Arsenal

L’absence temporaire de Salah à Liverpool servira d’aperçu de ce que pourrait être la vie sans leur joueur vedette.

Les fans des Reds sont de plus en plus agités par les pourparlers de Salah avec le club et Enrique a exhorté le club à passer à l’action en lui faisant signer un nouveau contrat.

L’ancien défenseur a même déclaré que son ancien club devrait donner au joueur « ce qu’il veut » si nécessaire.

« Je ne sais pas ce qu’ils font avec Salah parce que le temps presse contre le club », a ajouté Enrique. « En termes de cette saison, il a été le meilleur joueur du monde.

«Je pense que Liverpool devrait l’attacher et lui donner ce qu’il veut. Il le mérite.

getty

Dans l’état actuel des choses, Salah quittera Liverpool avec un transfert gratuit à l’été 2023

« Je ne sais pas ce qu’ils attendent. Ce n’est évidemment pas facile car si vous lui donnez trop d’argent, les autres joueurs en demanderont également plus.

« Salah renouveler son contrat serait énorme pour lui mais aussi un énorme plus pour tout le monde autour. Pas seulement les fans, mais les joueurs se diront « Oh mon Dieu, nous y allons toujours ». Le club ne veut pas s’arrêter là.

Obtenez le BORD

talkSPORT EDGE est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.

Restez au courant de tout ce qui se passe dans le monde du football avec les dernières nouvelles, les scores en direct et les paris in-app.

Comment puis-je l’avoir?

Il est disponible sur les appareils iPhone et Android.

Pour iPhone, téléchargez talkSPORT EDGE via l’App Store ici.

Pour Android, téléchargez talkSPORT EDGE via le Play Store ici.