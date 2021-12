Liverpool a envoyé un avertissement concernant une défense fragile et Alisson  » sujet aux erreurs  » alors que Man City s’apprêtait à remporter le titre de Premier League par DIX points

Manchester City semble imbattable et a été pressenti pour remporter le titre de Premier League par TEN points, avec ses rivaux Liverpool a envoyé un avertissement sur une faute qui pourrait faire dérailler leur offre.

Tony Cascarino n’a aucun doute sur l’attaque des Reds, mais en a des majeurs sur les défenses qui fuient et insiste sur le fait que l’équipe de Pep Guardiola est une classe au-dessus du reste cette saison – encore une fois.

Liverpool cherche à rester en contact avec les dirigeants de Manchester City, mais Cascarino dit que leurs quatre derniers pourraient les retenir

Cela a été une course passionnante jusqu’à présent au cours de la saison 2021/22 qui a connu des changements réguliers au sommet, City, Liverpool et Chelsea mettant en place ce qui s’annonce comme une fascinante seconde moitié de saison.

Bien qu’elle ait dominé la majeure partie de la campagne jusqu’à présent, la forme auparavant impérieuse de Chelsea a chuté et City « assist-as-she-gos » l’a encore fait pour figurer en tête du classement alors que nous entrons dans la période des fêtes.

L’équipe de Guardiola a le don de sortir de nulle part pour donner le rythme.

Avec Chelsea qui a l’air si impressionnant sous Thomas Tuchel et Liverpool de Jurgen Klopp revenant apparemment à l’ancienne tactique consistant à battre ses adversaires, City a fait ce qu’il a toujours fait – garder les points en jeu.

Et ils sont maintenant de retour là où ils étaient pendant la majeure partie du sort de Guardiola en charge de l’Etihad – au sommet.

Man City a récemment été dans une forme époustouflante et a battu Leeds 7-0 lors de sa dernière sortie

Dans l’état actuel des choses, City n’a qu’un point d’avance sur les Reds, deuxièmes et – après la perte de forme dramatique de Chelsea – il est clair qu’ils sont à nouveau les deux meilleures équipes du pays.

Mais Cascarino insiste sur le fait qu’ils ne sont pas au même niveau et que ce n’est qu’une question de temps avant que les champions en titre ne s’éloignent.

S’exprimant lors du petit-déjeuner sportif du week-end, l’expert de talkSPORT a déclaré: « Je veux que mon ancien club Chelsea s’implique en quelque sorte, et je veux que l’équipe que j’ai soutenue en tant que garçon, Liverpool, s’accroche aux queues de manteau de Man City – mais je pense c’est à peu près aussi bon que possible.

« Si Liverpool terminait au-dessus de City, je pense que ce serait leur plus grande réussite de l’histoire récente, car City est une équipe exceptionnelle.

« Sept victoires consécutives. Ils ont remporté neuf des dix derniers et le seul match qu’ils ont perdu est celui dont ils n’avaient besoin de rien, le RB Leipzig en Ligue des champions.

GETTY

Phil Foden, 21 ans, a été l’une des vedettes de City cette saison

« Si vous avez Phil Foden en forme, Bernardo Silva en forme, Kevin De Bruyne qui revient de blessure et il commence à faire ce qu’il peut faire – et nous savons tous ce que c’est – c’est assez dévastateur.

« Mon sentiment personnel, et je suis peut-être loin d’ici, mais je pense que Man City gagnera par dix points.

« Je pense que ce sera une réalisation majeure si Liverpool peut même suivre le rythme, car je ne peux tout simplement pas voir Man City entrer dans les matchs et perdre. »

Cascarino a ajouté ses inquiétudes à propos de Liverpool, affirmant que leurs problèmes sur la ligne de fond leur coûteraient cher dans leur quête d’un deuxième titre de Premier League en trois saisons.

Et il est particulièrement préoccupé par le gardien de but Alisson, qui n’a pas toujours semblé solide comme d’habitude ce trimestre.

Alisson a été fantastique au cours de ses trois ans et demi à Liverpool, mais a parfois été inférieur à la moyenne ce trimestre

« Les trois premiers de Liverpool ont été extraordinaires », a déclaré l’ancien attaquant et fan de longue date des Reds.

«Je sais que Roberto Firmino n’a pas joué, mais Diogo Jota a fait un travail incroyable pour devenir le joueur qu’il a pour Liverpool.

«Mo Salah n’est même pas une conversation, nous savons à quel point il a été brillant et Sadio Mane a contribué. Pas tellement ces derniers temps, mais il a participé à de très bonnes performances et à des moments qui ont changé la donne.

«Ces trois premiers vont devoir faire tout ce qu’ils ont fait dans la première partie de la saison, et le faire à nouveau et à un niveau encore plus élevé pour même rester proche de Man City.

« Je ne doute pas de cette zone du terrain, ils auront toujours un grand impact, je suis juste un peu plus préoccupé par le [defence].

« Le 3-2 que j’ai vu contre West Ham, le 3-3 contre Brentford – je pense que cela pourrait se reproduire une ou deux fois dans le reste de la saison.

On a dit à Klopp qu’il devait trouver une solution au back-quatre qui fuit de Liverpool pour monter un véritable défi pour le titre de Premier League

«Je suis aussi un peu inquiet pour Alisson. Je pense qu’il a eu chaud et froid. Quand il est bon c’est un gardien brillant, quand il garde les bases de son jeu et le simplifie.

«Mais quand il surjoue parfois, je pense qu’il est passible de quelques erreurs, et j’ai vu un certain nombre d’erreurs cette année par rapport aux saisons précédentes.

« Ce n’est pas que je ne dirais pas qu’il est un excellent gardien de but, car il l’est, je pense juste qu’il est plus sujet aux erreurs qu’Ederson ne l’est à Man City.

« Liverpool est une équipe brillante, Trent Alexander-Arnold est un joueur extraordinaire, son but en milieu de semaine était ridicule et son record de passes décisives est incroyable.

« C’est une équipe fantastique, Jurgen Klopp a rassemblé une tenue incroyable, mais je pense toujours qu’ils sont un peu en deçà de ce que Man City a.

« Je dis un peu, mais je pense toujours que ce sera un écart de dix points. »

