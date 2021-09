Liverpool a été laissé pour compte dans la fenêtre de transfert, mais les buts de Mohamed Salah et le retour de Virgil van Dijk montrent qu’ils ne peuvent pas être exclus de la course au titre de Premier League

in

“Fenway n’a pas d’argent mais nous gagnerons quand même le championnat !”

Les fans de Liverpool ont été entendus chanter ce chant hilarant alors que leur équipe bien-aimée courait vers une victoire 3-0 à Leeds, cependant, cela a suscité une conversation importante sur les références du titre des Reds.

Liverpool a l’air mauvais pour lui-même et doit donc sûrement être considéré comme un prétendant au titre

Avec Chelsea, Manchester United et Manchester City dépensant tous gros cet été, Liverpool n’a fait qu’une seule signature pour laisser à beaucoup le sentiment que les hommes de Jurgen Klopp étaient laissés pour compte dans la course au titre.

Cependant, tout le monde ne ressent pas cela. Noel Gallagher, un fan inconditionnel de Man City qui n’a pas besoin d’une deuxième invitation pour coller la botte à Liverpool, est très méfiant.

“Comment quelqu’un compte Liverpool hors de cette course au titre est une blague. Ils sont l’une des trois meilleures équipes d’Europe, cela ne fait aucun doute », a-t-il déclaré à talkSPORT. “Quand ils démarrent, ils sont très difficiles à arrêter.”

Le tableau de la Premier League suggère actuellement que Liverpool est de très bons prétendants car ils font partie du groupe des premiers meneurs de rythme en troisième position.

(Photo de Catherine Ivill/.)

Liverpool a gagné trois fois et fait match nul lors de ses quatre premiers matches de championnat cette saison

Une victoire sur Crystal Palace samedi, en direct sur talkSPORT 2, placera Liverpool en tête avec Everton, Man United et Chelsea (qui ont également dix points) en vedette plus tard dans le week-end.

Hormis la seconde moitié de la saison dernière, le sommet de la Premier League est un endroit auquel Liverpool s’est habitué ces dernières saisons.

Il y a un peu plus d’un an, ils avaient remporté le titre avec sept matches à disputer et la grande majorité de l’équipe victorieuse du titre est toujours à Anfield maintenant.

Virgil van Dijk, qui est maintenant de retour de sa blessure au LCA subie la saison dernière, a rétabli le calme dans la défense de Liverpool et cela a eu un effet sur le terrain.

Van Dijk s’est blessé en octobre et est revenu en juillet

Trent Alexander-Arnold et Andy Robertson, qui étaient loin des niveaux qu’ils avaient atteints au cours des deux saisons précédentes, peuvent avancer à volonté en sachant qu’ils ont une couverture derrière eux.

Une partie de cette couverture sera fournie par Fabinho, qui a passé une grande partie de la saison dernière à l’arrière central, mais le retour de Van Dijk et la signature d’Ibrahima Konate signifient que le Brésilien peut se concentrer pleinement sur son brillant milieu de terrain ce trimestre.

Fabinho forme un partenariat solide au milieu de terrain avec Thiago Alcantara, qui est désormais également installé à Liverpool. La paire n’a pas perdu lors des neuf matches de championnat qu’ils ont commencés ensemble.

Fabinho et Thiago en ont remporté huit et fait match nul une fois lors des neuf matches de championnat qu’ils ont commencés ensemble

Et Liverpool est également redevenu lui-même en haut en conséquence. Mohamed Salah mérite une mention spéciale avec quatre buts toutes compétitions confondues cette saison.

“Liverpool est assez bon pour gagner des matchs de football et si cela signifie qu’ils vont être cohérents dans toutes les compétitions, c’est ce qu’ils peuvent faire”, a déclaré John Barnes à talkSPORT.

“Pour ne pas dire qu’ils peuvent tout gagner sauf cette Premier League maintenant avec Romelu Lukaku venant à Chelsea, Cristiano Ronaldo allant à Manchester United…

«Au cours des deux années précédant la saison dernière, c’était toujours Man City et Liverpool. Si Liverpool avait mis tout le monde en forme la saison dernière, je pense que cela aurait été entre eux et Man City.

Salah a marqué son 100e but en Premier League le week-end dernier et semble prêt pour bien d’autres cette saison

“Liverpool ne se soucie pas que tout le monde parle de Chelsea et de Manchester United, car les attentes sont toujours là pour Liverpool.”

Donc, une fois que vous avez surmonté le cirque d’un retour de Ronaldo ou de Jack Grealish dans le bleu ciel de Man City, vous réalisez que Liverpool est toujours une sacrée bonne équipe.

Mais être considéré comme hors de la course au titre est quelque chose avec lequel Klopp et co seront très bien.

