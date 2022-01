Liverpool a exhorté à renforcer la zone défectueuse que Souness a vue exposée; trio critiqué

Liverpool a été invité à trouver un « maestro » pour son milieu de terrain après que Graeme Souness a affirmé que leurs trois joueurs dans cette position avaient été « harcelés » lors de leur match nul contre Chelsea.

Liverpool est reparti de Stamford Bridge avec un point après un match nul 2-2 dimanche. Ils avaient deux buts d’avance grâce à Sadio Mane et Mohamed Salah, mais Chelsea a riposté avant la mi-temps. Mateo Kovacic a marqué un étourdissement avant que Christian Pulisic n’égalise.

En vérité, c’était le moins que Chelsea méritait. Les Blues étaient en tête avant de passer derrière et ont terminé le match avec plus de tirs et de possession que Liverpool.

Un domaine clé dans lequel les hôtes ont surpassé leurs visiteurs, selon Souness, était au milieu de terrain. Voyant la situation dans son ensemble, l’expert a exhorté son ancienne équipe à trouver un moyen de mieux contrôler la possession.

Il a déclaré sur Sky Sports : « Chelsea a dirigé le milieu de terrain aujourd’hui. Liverpool connaît un grand succès en poussant vers le haut, les trois parties de l’équipe étant toutes en contact les unes avec les autres.

«Cela ne fonctionne que lorsque le milieu de terrain de Liverpool met l’opposition sous pression, chaque fois qu’ils récupèrent le ballon et gardent la tête baissée des milieux de terrain et la tête baissée des attaquants et vous ne pouvez pas garder une ligne haute.

« Dans les équipes de Liverpool dans lesquelles j’ai joué, nous savions qu’il y aurait une demi-douzaine de fois où nous serions attrapés en tenant une ligne haute qui pourrait vous coûter un but, mais les avantages par rapport au reste de la saison en jouant de cette façon vous gagnez plus jeux que de perdre.

« Bossé et victime d’intimidation »

« Liverpool cette année, Fabinho, Jordan Henderson et James Milner n’étaient pas aux courses aujourd’hui. Ils ont été dirigés et intimidés par le milieu de terrain de Chelsea.

«Les statistiques de possession vous le disent, 130 autres passes vous le disent et ce n’est pas le Liverpool que nous avons vu au cours des trois ou quatre dernières années où ils intimident les équipes.

«Liverpool a besoin de plus d’un maestro là-dedans. Thiago est certainement un meilleur footballeur que ce qu’ils ont, mais en faisant cela, vous perdez cet élan en termes de pressing et d’être sur le pied avant.

« Ils ont été exposés aujourd’hui à Liverpool par le milieu de terrain qui n’a pas vraiment réussi à contrôler Chelsea. »

Liverpool exhorté à renforcer son milieu de terrain

Souness n’est pas le seul expert à recommander que Liverpool s’améliore au milieu de terrain.

Avant le match, Paddy Kenny a déclaré à Football Insider que Liverpool doit recruter à la fois au milieu de terrain et à l’avant pour éviter une saison sans trophées.

Réfléchissant à leur défaite précédente contre Leicester, Kenny a déclaré: «Liverpool était à des kilomètres de là. Ils n’avaient tout simplement pas l’air de le vouloir assez. Ce fut donc un coup dur pour eux, Man City semblant également si dominant.

« Ensuite, vous regardez Salah, Mane et Keita tous prêts à aller à la Coupe d’Afrique des Nations, ils ont besoin de nouveaux joueurs en janvier.

« Le milieu de terrain est déjà un peu faible, pour moi, c’est donc quelque chose que je chercherais à améliorer.

«Mais Salah est celui qui nous manquera le plus, évidemment. Un nouvel attaquant pourrait simplement rafraîchir cette ligne de front.

«Je ne pense pas que Liverpool puisse se permettre une autre fenêtre tranquille. Ils doivent investir massivement ou ils ne gagneront plus rien. Pour ce manager et ces joueurs, c’est inacceptable.

