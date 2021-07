Liverpool a fermé la porte au départ du prêt, mais sanctionnera le transfert permanent

Liverpool aurait bloqué une sortie de prêt potentielle pour le défenseur Kostas Tsimikas cet été.

Michael Edwards a opposé son veto à un éventuel transfert temporaire à Naples pour le défenseur grec.

Tsimika n’est arrivé à Anfield que l’été dernier en provenance d’Olympiakos, mais il a rarement joué pour Jurgen Klopp. En fait, la signature de 11,75 millions de livres sterling, qui a signé un contrat de cinq ans, n’a pas commencé un match en Premier League et n’a fait que sept apparitions.

L’arrière gauche a eu des problèmes de cuisse et de genou qui ont entravé sa progression. Il a également contracté le Covid-19 qui l’a fait reculer.

Klopp est apparemment prêt à laisser partir le joueur de 25 ans, mais les Reds veulent un accord permanent.

Le journaliste italien Ciro Venerato a déclaré que Liverpool ne souhaitait pas laisser l’arrière latéral partir s’il ne s’agissait pas d’un transfert permanent.

Napoli recherche un nouvel arrière gauche cet été et souhaite faire venir Emerson Palmieri de Chelsea. Cependant, un accord pour le Brésilien s’est avéré difficile et le club napolitain cherche ailleurs.

On pense que Tsimikas est une option que Napoli a explorée. En fait, Venerato affirme qu’il y a eu des contacts entre les deux clubs.

« Tsimika ? Napoli, en attendant de comprendre ce qui va se passer avec Emerson Palmieri, s’est entretenu avec Liverpool pour voir si les Reds peuvent ouvrir à un prêt », Venerato a déclaré à Radio Kiss Kiss, relayé par Area Napoli (via Sport Witness).

“Mais Liverpool a déjà donné sa réponse, ils ont dit non à Naples, le joueur ne peut partir que de façon permanente.”

Tsimikas a déclaré publiquement qu’il était prêt à se battre pour sa place.

Il a récemment déclaré sur le site officiel de Liverpool : « Je suis très heureux d’être de retour avec les garçons, tout va très bien. L’entraînement est vraiment dur et vraiment intense, mais cela nous aidera beaucoup pour les prochains matchs. Nous commençons par des matchs amicaux et nous continuons à travailler très dur ensemble.

« Les six premiers mois ont été très difficiles pour moi parce que j’avais COVID et deux blessures, mais la seconde moitié de l’année a été très bonne et je me suis entraîné très dur pour revenir de mes blessures. Maintenant, je suis plus prêt et en forme pour tout donner pour l’équipe et les aider à atteindre nos objectifs.

« Je sais que je dois défier le meilleur arrière gauche du monde. Cela me donne le pouvoir de bien faire mon travail tous les jours, de continuer à travailler dur et de continuer à être aussi bon que possible.

“Mon objectif pour la saison prochaine est de rester en bonne santé, tout d’abord, et ensuite de jouer plus de matchs et d’aider mon équipe.”

Tsimikas a une pré-saison complète à son actif cette saison. Et il a été impressionné par le rythme de travail de l’équipe dans leur camp d’entraînement en Autriche.

« C’est très, très bien – tous les garçons sont venus en très bon état. Tout le monde donne absolument tout et cela aide beaucoup à continuer et à continuer à travailler dur.

« Si je regarde l’entraînement que nous avons fait, je suis très excité. Je veux commencer cette saison. Nous avons beaucoup de choses à améliorer et à résoudre, mais je pense que l’équipe sera prête à tout donner et à atteindre nos objectifs.

Quota non local

On pense que Liverpool envisage de décharger des joueurs le mois prochain.

L’équipe des Reds est à sa limite en ce qui concerne les joueurs non locaux. L’arrivée d’Ibrahima Konate et le retour de Takumi Minamino d’un prêt à Southampton signifient que Liverpool a 17 joueurs non locaux dans ses livres.

Et c’est le nombre maximum autorisé dans l’équipe par l’UEFA et la Premier League.

Donc, à moins que Klopp et Michael Edwards ne puissent déplacer l’un de ces joueurs non locaux le mois prochain, il n’y aura pas d’arrivées étrangères à Anfield.

