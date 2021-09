Liverpool a la chance de résoudre le double problème avec le transfert de l’attaquant brésilien

in

Liverpool s’est vu offrir une “opportunité” de raviver son intérêt pour un attaquant brésilien et de résoudre un double problème imminent du même coup, selon un rapport.

Alors que leurs rivaux au titre ont dépensé de l’argent et battu des records cet été, Liverpool ont gardé leur poudre relativement sèche. Ibrahima Konate est arrivé pour 36 millions de livres sterling, bien que les Reds aient récupéré ce chiffre et plus encore grâce à des ventes à plusieurs joueurs pour émerger avec un bénéfice net.

Un joueur lâché pour aider à équilibrer les livres était Xherdan Shaqiri. Harvey Elliott devait à l’origine reprendre là où Shaqiri s’était arrêté. Cependant, le jeune a été déployé principalement en tant que milieu de terrain avant sa blessure à la cheville.

Cela a ramené Divock Origi dans le giron, cependant Les commentaires de Jurgen Klopp suggèrent qu’il aurait également pu être vendu cet été.

En effet, un La sortie de janvier a été spéculée avec le club de Ligue 1 Lens dans le cadre. Cela laissera Liverpool à court de chiffres dans le dernier tiers, et ce problème sera bientôt exacerbé.

Mohamed Salah et Sadio Mane devraient tous deux participer à la CAN 2021 – qui devrait avoir lieu début 2022.

Pour s’assurer que Liverpool ne soit pas pris de court, l’Express met en évidence une opportunité qui pourrait remédier à cette situation.

Ils pensent que les Reds pourraient être tentés de raviver leur intérêt pour l’attaquant brésilien de l’Ajax, David Nérès.

Le joueur de 24 ans aurait fait l’objet de liens avec Liverpool lors de sa campagne victorieuse. Neres avait été une figure clé de la ligne de front de l’équipe néerlandaise cette année-là, bien qu’une blessure au genou ait écourté sa saison.

Depuis son retour de la salle de traitement, Neres ne s’est jamais tout à fait rétabli en tant que starter incontournable.

En tant que tel, l’Express (citant le média espagnol AS) révèle qu’une ouverture est là si Liverpool choisit de frapper. Neres exigerait des frais de 23 millions de livres sterling et, compte tenu de son âge, correspondrait au profil des joueurs que les propriétaires de FSG ont tendance à acheter.

Le patron de l’Ajax, Erik Ten Hag, a récemment admis que Neres cherchait à quitter Amsterdam cet été.

“Il cherchait un transfert, mais cela n’a pas fonctionné”, a déclaré Ten Hag (via l’Express). «Maintenant, il convertit cette déception en motivation, également à l’entraînement. On peut s’amuser beaucoup avec ça. »

Une autre option sur le radar de Klopp est Callum Hudson-Odoi de Chelsea. Bien que pour la raison évidente de ne pas vouloir aider un rival pour le titre, cette décision potentielle est difficile.

La décision imminente de Liverpool de déclencher le paiement

Pendant ce temps, une décision inévitable de Liverpool qui pourrait être prise dès mardi soir obligera Liverpool à verser un paiement au comté de Derby à court d’argent, selon un rapport.

Les bonnes nouvelles ont été minces sur le terrain pour les Rams ces derniers temps après la révélation qu’ils entreraient dans l’administration. Mais selon le Telegraph, une miette de réconfort pourrait bientôt arriver.

Via le Liverpool Echo, il a été révélé que le club pourrait bientôt recevoir 100 000 £ de Liverpool.

Cette somme sera versée si la starlette montante Kaide Gordon reçoit ses débuts seniors à Liverpool. De nombreux rapports ont émis l’hypothèse que le joueur de 16 ans pourrait faire sa révérence dès ce soir lorsque Liverpool affrontera Norwich au troisième tour de la Coupe EFL.

Malgré son jeune âge, ses débuts chez les seniors semblent bientôt inévitables après avoir épaté le directeur adjoint Pep Lijnders. Les performances de Gordon à l’entraînement étaient si impressionnantes, en fait, Lijnders a immédiatement appelé Klopp pour lui transmettre ce qu’il avait vu.

Liverpool devrait aligner un onze très différent dans le concours avec les Canaries. Le gardien Caoimhin Kelleher et le milieu de terrain Curtis Jones ont déjà été inscrits au crayon pour les départs. Et si Gordon se joint à eux, 100 000 £ trouveront bientôt leur chemin vers Derby.

