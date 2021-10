Liverpool a le droit de dépenser gros pour décrocher la sensation du Borussia Dortmund Jude Bellingham, car le jeune de 18 ans pourrait être une signature «transformationnelle» comme les transferts de Mohamed Salah, Virgil van Dijk et Alisson

Jude Bellingham est l’un des talents les plus en vue du football et les affaires de Liverpool ces dernières années montrent pourquoi ils devraient dépenser beaucoup pour faire sensation au Borussia Dortmund, a-t-on dit à talkSPORT.

Bellingham, qui a fait quelques apparitions impressionnantes pour l’Angleterre à l’Euro 2020, a poursuivi sa percée électrique la saison dernière cette saison, marquant deux buts et deux passes décisives en neuf matches de Bundesliga jusqu’à présent depuis le milieu de terrain.

Bellingham est l’un des jeunes talents les plus en vue du football mondial

Il a porté son jeu à un nouveau niveau cette saison

Son dernier but est survenu lors d’une victoire 3-1 contre Arminia et c’était à couper le souffle – le jeune valsant passe trois défenseurs avant de heurter délicatement le gardien de but.

talkSPORT comprend que Liverpool est intéressé par un transfert estival pour le meneur de jeu, qui n’a remarquablement que 18 ans.

Et l’expert du football européen Kevin Hatchard calcule leurs accords pour Mohamed Salah [£34m] en 2017, plus Van Dijk [£75m] et Alisson [£54m] en 2018, montre que leurs grosses dépenses ont conduit à de grands succès dans le passé.

« Je pense que Liverpool a montré qu’ils allaient dépenser beaucoup d’argent en transferts pour ce qu’ils considèrent comme des signatures transformationnelles », a déclaré le correspondant de la Bundesliga à talkSPORT.

Van Dijk et Alisson ont été achetés pour beaucoup d’argent, mais ils se sont avérés en valoir la peine

«Ils ont fait venir Alisson et cela a été une transformation car c’est un gardien de but de premier ordre.

«Il suffit de regarder comment ils sont allés à l’Atletico Madrid en Ligue des champions il y a quelques saisons, alors qu’il n’était pas là pour montrer à quel point c’est important. Cela a fait une énorme différence.

«Nous connaissons Van Dijk et quelle signature transformationnelle cela a été.

« Je pense qu’en ce qui concerne le club de football à l’avenir, il [Bellingham] serait dans une fourchette similaire.

«Van Dijk était un peu plus éprouvé et Alisson l’était aussi, mais en termes de potentiel et de ce qu’il [Bellingham] apporterait au club, je pense qu’une dépense massive serait bien.

Bellingham est devenu le plus jeune joueur à disputer un championnat d’Europe après une saison aussi impressionnante au club allemand

Hatchard a continué à suggérer que Bellingham n’aurait aucun problème à passer en Premier League s’il revenait au football anglais de la Bundesliga.

« Il y a un écart en termes de qualité globale de la ligue », a-t-il ajouté.

« Il y a un écart dans le rythme du jeu, c’est un peu plus rapide – pas des années fulgurantes plus vite.

«C’est un peu plus physique, mais ce que j’aime chez Bellingham plus que tout, c’est qu’il est toujours prêt à se battre. Il ne se laissera pas intimider et il est très heureux de discuter un peu.

« Il est très heureux de donner un coup de coude ou un tacle à quelqu’un s’il pense que cela l’aidera dans la guerre psychologique.

« Il a déjà tous ces attributs, donc ce n’est pas une sorte de jeune insensible qui va entrer dans la ligue et être pris par surprise. »