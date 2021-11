Liverpool est implacable devant le but en ce moment et est la meilleure équipe de buteurs de la Premier League grâce à Mohamed Salah, Sadio Mane et Diogo Jota qui a été pressenti pour remplacer Roberto Firmino.

L’attaquant brésilien est actuellement absent pour cause de blessure et sa place dans l’équipe pourrait être menacée lorsqu’il reviendra à cause de la forme scintillante de Jota.

.

Jota (l), Salah (c) et Mane (r) s’avèrent être un cauchemar pour les défenses jusqu’à présent cette saison

Pendant de nombreuses saisons, les trois premiers de Liverpool ont été irremplaçables, la star brésilienne Roberto Firmino étant le dernier joueur à s’aligner aux côtés de Salah et Mane.

Cela ne semble plus être le cas depuis que Jota a signé pour Liverpool qui a marqué deux fois contre Southampton lors de la victoire 4-0 et a été pressenti pour remplacer le numéro neuf des Reds.

« Firmino est un type de joueur différent et a été brillant pour Liverpool », a déclaré l’animateur de talkSPORT Tony Cascarino au Weekend Sports Breakfast.

« Il a été superbe pour Liverpool en tant que footballeur, ses chiffres l’année dernière étaient assez médiocres [though].

.

Firmino a joué un rôle crucial dans le succès de Liverpool ces dernières années, mais pourrait désormais être remplacé par Jota en raison de ses capacités à marquer des buts.

getty

L’attaquant portugais était en pleine forme avec un doublé contre Southampton

« Jota semble qu’il surpassera facilement Firmino si vous voulez vous contenter de statistiques.

« Je suis presque sûr que j’irais à Jota plutôt qu’à Firmino pour les chiffres », bien qu’il ait souligné que les forces de Firmino se trouvent ailleurs et qu’elles sont toujours précieuses pour l’équipe de Jurgen Klopp.

En marquant quatre buts contre Southampton, Liverpool est devenu la première équipe de l’histoire de la Premier League et la première depuis Sunderland en 1927 à marquer au moins deux fois en 17 matches consécutifs.

Jota a maintenant marqué sept buts cette saison, le même que Mane, tandis que les 11 buts de Salah en Premier League signifient que le trio est premier, deuxième et troisième du classement.

L’attaquant de Leicester Jamie Vardy a également inscrit sept buts cette saison.

Incroyablement, Jota participait en fait à un match de qualification international officiel de FIFA 22 avant le match de Southampton, mais a dû partir tôt pour pouvoir jouer à Anfield.

« DiogoJota18 » a déclaré : « Je ne peux pas jouer, je vais donc manquer l’enregistrement », ce qui a amené l’adversaire à lui souhaiter bonne chance pour son jeu réel.

Jota a célébré son but en prétendant qu’il tenait une manette

Obtenez le BORD

talkSPORT EDGE est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.

Restez au courant de tout ce qui se passe dans le monde du football avec les dernières nouvelles, les scores en direct et les paris in-app.

Comment puis-je l’avoir?

Il est disponible sur les appareils iPhone et Android.

Pour iPhone, téléchargez talkSPORT EDGE via l’App Store ici.

Pour Android, téléchargez talkSPORT EDGE via le Play Store ici.