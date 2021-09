Liverpool a licencié Elliott avec des exemples de deux stars cités qu’ils doivent éviter

Deux stars de Liverpool qui voient rarement l’action ont été citées dans un avertissement pertinent de Harvey Elliott après que des demandes de transfert communes aient été rejetées par un expert.

Contrairement à leurs rivaux au titre, Liverpool gardé leur poudre de transfert au sec cet été. Malgré les dépenses de 36 millions de livres sterling pour le demi-centre français Ibrahima Konate, les Reds ont fini par générer un petit profit après avoir sanctionné une pléthore de sorties de stars marginales.

Cela a conduit à des grondements parmi la base de fans sur le manque d’investissement perçu par les propriétaires FSG. Un remplaçant du Néerlandais fiable Georginio Wijnaldum avait été spéculé après sa sortie d’agent libre au PSG.

En outre, un ajout aux rangs avancés avait été spéculé pour compenser les absences imminentes de Mohamed Salah et Sadio Mane lors de la CAN 2021.

Cependant, Konate est resté le seul nouvel arrivant de Liverpool, et l’ancien ailier et expert de BT Sport Steve McManaman a expliqué pourquoi Liverpool n’avait pas besoin d’en faire plus.

“Pour être honnête, je n’étais pas particulièrement dérangé”, a déclaré McManaman au Liverpool Echo. “Cette histoire de devoir remplacer Gini Wijnaldum – je ne pense pas que Liverpool l’ait fait.

« Nous avons Thiago, nous avons Alex Oxlade-Chamberlain, nous avons Naby Keita, Curtis Jones, Fabinho, Jordan Henderson, James Milner… combien de milieux de terrain voulez-vous ?

“Et puis il y a Harvey Elliott, qui est entré dans l’équipe et a l’air d’une star en devenir. Il y a suffisamment de milieux de terrain pour couvrir les trois places.

« Les gens voulaient un attaquant, et nous en avons quatre et seulement trois. Je comprends que l’année dernière, nous avons eu tellement de blessures que les gens voulaient de plus en plus de joueurs.

« Je pense que si vous regardez l’équipe lors des premiers matchs de la saison, nous avions un banc solide et un certain nombre de joueurs qui n’étaient même pas là. Nous en avons assez, vous ne voulez tout simplement plus être décimé par les blessures.

“Konate est un bon jeune joueur et le club a laissé les gens partir pour équilibrer les comptes. Considérant qu’il y a eu une pandémie et que le club a perdu beaucoup d’argent – ​​nous ne saurons vraiment combien lorsque les prochains comptes seront publiés – je n’ai aucun problème avec cela. »

Compte à rebours des meilleurs joueurs de Premier League par numéro de maillot (40-31): Grealish, Kane…

Liverpool a licencié Harvey Elliott

Jeune montant Elliott a déjà montré qu’il est plus que capable de le couper au niveau de l’élite. Le joueur de 18 ans a impressionné lors de chacun de ses trois premiers matches et a fait preuve de polyvalence après avoir été déployé dans un rôle de milieu de terrain.

Une saison solide remplie d’action régulière est prévue pour Elliott. Cependant, McManaman a exhorté les fans de Liverpool à faire preuve de patience lorsque la starlette a inévitablement un jour de congé.

Les autres jeunes Neco Williams et Rhys Williams sont deux joueurs des Reds qui ont fait l’objet de vives critiques et d’abus après des performances médiocres. Dans le cas de Neco, l’arrière droit a temporairement supprimé ses comptes de réseaux sociaux en 2020 pour éviter de nouveaux abus.

McManaman a déclaré: “Vous pouviez voir tout de suite [Elliott] était un garçon talentueux. Je l’ai beaucoup regardé à l’académie lors de cette première saison.

Suivez nos réseaux sociaux – nous sommes sur Facebook, Twitter et Instagram

« Aller à Blackburn en prêt était une très bonne décision pour lui. La façon dont Tony Mowbray l’a joué était géniale et il a eu beaucoup de matchs.

« Son toucher est excellent et plus il joue, meilleur il deviendra. Les gens ont juste besoin d’être patients car il y aura des moments où il aura un mauvais match.

«Les gens ne peuvent pas devenir fous de lui quand cela arrive. Nous avons entendu des histoires selon lesquelles Neco Williams et Rhys Williams ont subi toutes sortes d’abus.

«Il faut être prudent avec ces joueurs, leur donner du temps, les laisser s’installer et les laisser trouver leurs marques.

«Manchester United a acheté Jadon Sancho pour 73 millions de livres sterling et Liverpool a obtenu Harvey Elliott. Vous ne pouvez pas vous laisser emporter en continuant à acheter des joueurs.

“Si Liverpool a l’impression d’avoir quelqu’un dans l’académie qui est assez bon et qui a eu un très bon entraînement d’été avec la première équipe, vous devez faire confiance aux personnes qui contrôlent Liverpool – et au manager.”

LIRE LA SUITE: Liverpool prêt à défier le Brésil contre Alisson, Fabinho alors qu’un plan astucieux pour vaincre l’interdiction émerge