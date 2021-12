Liverpool a remis la cravate d’Arsenal, Tottenham face à Chelsea

Liverpool affrontera Arsenal sur deux manches en demi-finale de la Coupe EFL avec le déplacement à Londres lors du match aller, tandis que Chelsea accueillera Tottenham avant le retour au stade Tottenham Hotspur le mois prochain.

Liverpool, après une riposte tardive contre Leicester et une victoire aux tirs au but, se rendra dans la capitale pour affronter les Gunners.

Les Reds semblaient morts et enterrés à 3-1, mais un certain nombre de changements à la mi-temps les ont poussés à la vie avec Diogo Jota et Takumi Minamino les traînant au niveau dans le temps d’arrêt. Et Jota a ensuite marqué lors de la fusillade à mort subite pour envoyer le côté très changé de Jurgen Klopp.

Arsenal a réservé sa place en demi-finale mardi avec une victoire 5-1 sur Sunderland, troisième division.

Chelsea, qui a battu Brentford avec une victoire 2-0 lors des huit derniers matchs, affrontera les Spurs.

Tottenham, après avoir battu West Ham 2-1, visera à faire mieux qu’en 2021. Finalistes battus l’année dernière, ils viseront la gloire de Wembley cette fois-ci.

Au cours des deux dernières saisons, les demi-finales ont été une affaire à une jambe pour éviter la congestion des matchs. Mais cette année, les rencontres se joueront sur deux allers-retours comme par le passé.

Les premiers matchs auront lieu la semaine du 3 janvier. Les matchs retour auront lieu la semaine du 10 janvier.

Tirage au sort des demi-finales de la Coupe Carabao

Arsenal contre Liverpool

Chelsea contre Tottenham

