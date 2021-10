Liverpool a remis le match nul à domicile, deux derbys de Londres

Liverpool divertira ses rivaux de Premier League Leicester en quarts de finale de la Coupe Carabao, tandis qu’il y a également deux derbys londoniens et un tirage au sort pour Arsenal.

Les Reds affronteront l’ancien patron Brendan Rodgers à Anfield après le tirage au sort des huit derniers. Pendant ce temps, League One Sunderland se dirigera vers les Gunners en tant que seul club EFL restant dans la compétition.

Ailleurs, Tottenham accueillera ses rivaux londoniens West Ham après avoir été les premières équipes dessinées par Jimmy Bullard, finaliste de la Coupe de la Ligue avec Wigan en 2006, et le fan et acteur de Leyton Orient Daniel Mays sur Soccer AM.

Un autre derby entre deux équipes dans la capitale verra Brentford accueillir à nouveau Chelsea.

Les deux clubs de l’ouest de Londres se sont affrontés plus tôt dans le mois, l’équipe de Thomas Tuchel remportant une étroite victoire 1-0 après un match acharné au Brentford Community Stadium.

Tirage au sort en entier :

Tottenham contre West Ham

Arsenal contre Sunderland

Brentford contre Chelsea

Liverpool contre Leicester

Les matchs se joueront la semaine du 20 décembre.