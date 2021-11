Liverpool a remis une mise à jour après que Sadio Mane se soit blessé en devoir au Sénégal

Liverpool a reçu une mise à jour après le départ forcé de Sadio Mane lors du match de qualification pour la Coupe du monde du Sénégal contre le Togo jeudi.

Le joueur de 28 ans semblait être dans un certain malaise après avoir marqué une tête lors du match nul 1-1. Crinière a été remplacé par Boulaye Dia après 28 minutes, suscitant l’inquiétude de Jurgen Klopp et Liverpool supporters alors que la période des fêtes chargée se profile à l’horizon.

Cependant, toutes les inquiétudes ont été apaisées, le sélectionneur sénégalais Aliou Cissé ayant révélé après le match que l’attaquant n’avait été retiré que par mesure de précaution.

« Oui, la sortie de Sadio Mane nous a déstabilisés », a déclaré Cissé.

« C’est un joueur important pour l’équipe. Nous l’avons enlevé par précaution et il n’y a rien de grave.

La nouvelle sera certainement bien accueillie par Klopp, qui a déjà perdu Robert Firmino depuis un mois. Le Brésilien a subi une victoire aux ischio-jambiers lors de la victoire en Ligue des champions contre l’Atletico Madrid.

Les Reds sont entrés dans la pause internationale sur une note perdante, après avoir perdu 3-2 à West Ham.

Les hommes de Klopp seront les prochains en action contre Arsenal le 20 novembre, avec des matchs contre Porto, Southampton et Everton également à l’horizon.

Les loups dépassent Liverpool dans la chasse au milieu de terrain

Pendant ce temps, les Wolves ont devancé Liverpool dans la course à Renato Sanches et préparent maintenant une offre importante, selon les rapports.

Le milieu de terrain central a fait irruption sur la scène avec le Portugal à l’Euro 2016. Il a fait six apparitions, marquant un but, alors que Cristiano Ronaldo et ses co remportaient leur tout premier trophée international majeur.

Un transfert d’argent au Bayern Munich a suivi, mais Sanches n’a jamais réussi à s’établir en Bavière. Il est désormais l’un des plus performants de Lille et les a aidés à remporter le titre de champion de France en 2020-21.

Le président lillois Olivier Letang a récemment révélé que Sanches pourrait partir si un « grand club » venait pour ses services. Ses commentaires ont vu émerger Liverpool et Arsenal, mais les loups sont désormais les premiers à conclure un accord.

La source française Foot Mercato fait le point sur l’avenir du joueur de 24 ans. Ils affirment que les Wolves préparent une offre d’une valeur de 25 millions d’euros (21,4 millions de livres sterling) prête pour l’été prochain. Ils pensent qu’ils peuvent donner à Sanches sa première chance en Premier League.

Le joueur pourrait déménager à Molineux pour rejoindre plusieurs de ses compatriotes. Les loups ont huit stars portugaises dans leurs livres, dont Ruben Neves, Pedro Neto et Jose Sa. Le manager Bruno Lage est également portugais.

Sanches pourrait être recruté comme remplaçant à long terme de Joao Moutinho. Le meneur de jeu a maintenant 35 ans et entre dans les années crépusculaires de sa carrière. Il pourrait même prendre sa retraite à l’expiration de son contrat dans les West Midlands en juin.

