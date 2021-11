« Liverpool a un joueur de plus, la foule d’Anfield »

11/01/2021

A deux jours d’affronter Liverpool lors de la quatrième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions, Luis Suarez il a passé en revue sa carrière et son passage dans les rouges dans une interview pour UEFA.com.

L’Uruguayen, désormais dans les rangs de l’Atlético de Madrid, est arrivé à Liverpool en 2011, réalisant l’un de ses rêves d’enfant. « Quand j’ai signé pour Liverpool, je me suis souvenu que c’était une équipe avec laquelle je jouais sur PlayStation. N’importe quel footballeur voudrait y jouer, n’importe quel enfant, n’importe quel adolescent. C’était incroyable de voir l’ambiance à Anfield », reconnaît-il. L’attaquant se souvient également qu’à son arrivée au club il partageait un vestiaire avec des acteurs historiques tels que « Gerrard, Martin Škrtel, Danny Agger, Pepe Reina et Jamie Carragher, légendes du club qui ont réalisé de grandes choses, c’était incroyable pour moi. » Avec qui il ne coïncidait pas était avec un autre sportif, Fernando Torres, qui vient alors de quitter les rangs des rouges. « Cela aurait été incroyable de jouer avec lui », dit-il.

Suárez Il a également évoqué sa relation avec les fans de Liverpool. « C’est vrai que nous avons eu quelques années où nous n’étions pas là où nous voulions être. Mais ils ont vu mon attitude, et c’est pourquoi il y avait ce rapport, cet amour entre nous, c’était réciproque entre les fans et moi. C’était incroyable et m’a donné une motivation supplémentaire pour jouer à Anfield », explique l’Uruguayen, qui est clair que tout footballeur, lorsqu’il sort sur le terrain, « doit s’engager envers le club qu’il représente. « Les paroles disent tout. Vous pouvez avoir un mauvais jeu, et un autre mauvais jeu plus tard, mais ils ne cesseront jamais de croire en vous. Ils ne vous laisseront pas marcher seul, comme ils disent », considère-t-il. Suárez.

Au cours de l’interview, il se souvient également de l’appel de l’entraîneur de Liverpool à l’époque, Brendan Rodgers, et de la façon dont il l’a convaincu de signer pour l’équipe, alors qu’il avait d’autres offres sur la table. « Il m’a demandé de le croire et de lui faire confiance. J’ai aimé ce discours. J’ai aimé sa conviction, la philosophie qu’il voulait mettre en place dans le club », explique-t-il.

Après la défaite de l’Atlético contre Liverpool (2-3) lors de la troisième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions, les deux équipes se retrouveront ce mercredi et Luis Suárez est clair sur la clé de ce dernier affrontement. « Je pense que dans ce type de match, contre de grosses équipes, et en Ligue des champions, les détails peuvent aller contre vous. Tout petit détail, la moindre erreur, un millième de seconde dans lequel vous perdez le focus… sur le Vous payez pour la Ligue des champions », dit-il.

Concernant le choc de mercredi, le rojiblanco souligne la capacité du « rouge » dans la contre-attaque et le soutien des fans : « Nous devons faire attention car, en plus d’utiliser ces atouts, ils ont un joueur de plus, qui est le public . d’Anfield, et ça nous complique les choses. »

Finalement, Suárez a félicité son entraîneur actuel, Cholo Simeone. « Il a une passion pour le football et a été un joueur, donc il sait ce dont le joueur a besoin dans ces moments difficiles », dit-il.