Liverpool accélère son offre pour signer un homme de 38 millions de livres sterling à Barcelone au milieu de l’intérêt de Chelsea

Liverpool aurait intensifié son intérêt pour la signature du défenseur de Barcelone Ronald Araujo, qui est également une cible majeure pour les rivaux de la Premier League Chelsea.

L’Uruguayen s’est engagé pour le Barca à court d’argent cette saison, faisant 18 apparitions dans toutes les compétitions. En effet, depuis que Xavi a succédé à Ronald Koeman en tant qu’entraîneur de l’équipe catalane, Araujo est l’un de ses défenseurs centraux de premier choix.

Le défenseur est actuellement sous contrat jusqu’en 2023 et a également été suscitant un intérêt important de Chelsea. Cependant, El Nacional affirme que les Reds ont intensifié leur offre pour attirer le joueur de 22 ans à Anfield.

Le rapport ajoute qu’Araujo » traîne des pieds » actuellement sur un renouvellement de contrat. La raison en est en grande partie à la situation financière du Barça et au fait qu’ils ne sont pas en mesure de proposer des offres lucratives pour le moment.

Ce scénario particulier aurait suscité l’intérêt de Liverpool, Jurgen Klopp ayant sélectionné le joueur comme une option à long terme dans ses quatre arrières.

Barcelone évaluerait le joueur à environ 38 millions de livres sterling, un chiffre qui ne dérangera pas les hommes d’argent des Reds.

Les Merseysiders seraient également en mesure d’offrir à Araujo des conditions améliorées. Chelsea, cependant, peut aussi avoir quelque chose à dire à cet égard.

À première vue, Liverpool est déjà bien approvisionné dans le département des défenseurs centraux. Mais avec Nat Phillips incité à passer à autre chose et des doutes croissants sur l’avenir de Joe Gomez, il y a une ouverture potentielle dans l’équipe première de Klopp.

À ce stade, il n’est pas clair si les Reds agiront en janvier ou l’été prochain. Cependant, El Nacional ajoute qu’une offre pour le joueur est à venir.

Les favoris de Liverpool pour débarquer la star des Wolves

Pendant ce temps, Liverpool est le favori pour signer Rayan Ait-Nouri des Wolves, selon un rapport qui place également le Real Madrid dans le cadre de son transfert.

Ait-Nouri a récemment suscité un certain intérêt pour les transferts grâce à ses performances positives à Molineux. L’arrière gauche a cimenté une place de titulaire ces dernières semaines pour l’équipe de Bruno Lage.

Il a commencé huit matchs en Premier League jusqu’à présent cette saison, principalement au cours des deux derniers mois. Avec deux passes décisives à son actif – une en championnat et en Coupe EFL – il a pris de l’ampleur.

Un rapport plus tôt ce mois-ci a suggéré il était une cible pour Crystal Palace et Newcastle. Ensuite, les clubs les mieux classés ont commencé à tourner en rond ; des liens ont émergé avec Liverpool, Tottenham Hotspur et Manchester City.

Barcelone et le Paris Saint-Germain étaient également liés depuis le continent. Maintenant, El Nacional a révélé que le Real Madrid était également en lice.

Conscients que Marcelo est dans les derniers mois de son brillant passage au Bernabeu, ils recherchent un successeur à long terme. Ferland Mendy a un avenir au club, mais ils cherchent une autre option à ses côtés.

Ait-Nouri, à 20 ans, pourrait les renforcer pour les années à venir. Mais le rapport prévient qu’ils risquent de manquer sa signature à Liverpool.

De tous ses prétendants, le besoin de Liverpool d’un nouvel arrière gauche semble le plus petit. Andy Robertson est l’un des meilleurs au monde et le remplaçant Kostas Tsimikas a fait plus d’impression cette saison.

Mais El Nacional insiste sur le fait qu’ils veulent faire venir Ait-Nouri en tant que nouvel adjoint de Robertson. Pour ce faire, ils seraient prêts à lui offrir un salaire plus élevé que n’importe lequel de ses autres admirateurs.

