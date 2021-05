Liverpool accueille Southampton dans son fief

07/05/2021 à 21:16 CEST

Samedi prochain à 21h15 se jouera le match de la trente-cinquième journée de Premier League, dans lequel nous le verrons affronter le Liverpool et à Southampton dans le Anfield.

le Liverpool Il affronte la rencontre de la trente-cinquième journée avec l’envie d’ajouter plus de points à son classement après avoir fait match nul 1-1 contre lui. Newcastle United dans son dernier match. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté 15 des 33 matches disputés à ce jour en Premier League et cumulent un chiffre de 39 buts encaissés contre 55 en faveur.

Du côté des visiteurs, le Southampton a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre le La ville de Leicester lors de son dernier match, il essaiera donc de continuer à ajouter des points à son casier devant le Liverpool. Sur les 33 matchs qu’il a disputés au cours de cette saison de Premier League, le Southampton Il en a remporté 10 avec un solde de 41 buts pour et 59 contre.

En termes de performances à domicile, le Liverpool Il a réalisé des chiffres de huit victoires, six défaites et trois nuls en 17 matchs disputés sur son terrain, ce qui montre qu’il perd des points dans son fief, donnant aux visiteurs l’espoir d’obtenir des résultats en sa faveur. Dans le rôle de visiteur, le Southampton a gagné quatre fois, a perdu neuf fois et a fait match nul quatre fois en 17 matchs jusqu’à présent, donc en théorie, cela pourrait être un match favorable pour le Liverpool ajouter un résultat positif à la maison.

Auparavant, il y a eu d’autres affrontements dans le fief de la Liverpool et les résultats sont 13 victoires, trois défaites et sept nuls en faveur de l’équipe locale. De même, la séquence des locaux est à noter, qui ont trois matchs consécutifs en remportant à domicile contre le Southampton. La dernière fois que les deux équipes se sont rencontrées dans ce tournoi, c’était en janvier 2021 et le match s’est terminé sur un score de 1-0 en faveur du Southampton.

En référence à la situation des deux équipes dans le tableau de qualification de la Premier League, on peut voir que les locaux sont en tête avec un avantage de 17 points par rapport à la Liverpool. L’équipe de Jurgen Klopp il se classe septième avec 54 points sur son tableau de bord. Quant à son rival, le Southampton, est en quinzième position avec 37 points.