Liverpool affronte Milan à San Siro pour la première fois

Liverpool et l’AC Milan sont intrinsèquement liés à leurs rencontres finales de Ligue des champions en 2005 et 2007, mais le respect entre les deux équipes existe depuis que Milan a marqué de belle manière le jour le plus tragique de Liverpool.

Les deux géants européens se rencontreront à nouveau lors de leur quatrième affrontement compétitif et de leur deuxième en phase de groupes cette année, marquant la toute première fois que Liverpool affronte Milan à San Siro.

Liverpool a déjà joué dans ce stade emblématique, mais ce sera la première fois contre Milan

Mais ce ne sera pas la première fois que le club et le stade italiens ont un effet profond sur la ville de Liverpool.

En avril 1989, en signe de respect envers les 96 vies perdues dans la tragédie de Hillsborough quelques jours plus tôt, un match de demi-finale de la Coupe d’Europe entre Milan et le Real Madrid a été suspendu.

Le match est souvent rappelé comme une performance déterminante par l’une des plus grandes équipes de clubs à dominer le football européen, alors que Milan a battu Madrid 5-0 pour décrocher sa place en finale, 6-1 au total.

Mais avec exactement une minute de jeu joué, l’arbitre belge Alexis Ponnet a sifflé pour arrêter le match et provoquer une minute de silence préétablie pour les victimes de Hillsborough. C’était une démonstration de respect qui n’est peut-être pas largement connue de nos jours, mais qui était et est toujours remarquablement émouvante à rappeler.

Le silence parmi 73 000 supporters s’est rapidement transformé en applaudissements de la foule de San Siro, avant que les supporters ne se lancent dans une interprétation spontanée du refrain de « You’ll Never Walk Alone » en hommage à ceux qui ont perdu la vie quelques jours auparavant.

Les fans étaient au stade pour regarder leur équipe jouer une demi-finale de coupe, tout comme ces âmes qui ont perdu la vie quelques jours plus tôt.

Bien que 96 supporters aient perdu la vie ce jour-là, un coroner a déclaré cette année qu’une 97e personne était décédée à la suite du décès d’Andrew Devine, qui a subi des lésions cérébrales ce jour-là.

Les fans de football ont longtemps rendu hommage aux fans qui sont allés voir leur équipe jouer un match à Hillsborough le 15 avril 1989, pour ne jamais rentrer chez eux et c’est l’un de ces actes, qui est souvent oublié.

Une 97e vie a été emportée par la tragédie cette année