Liverpool appelle à la prise de «  mesures préventives les plus fortes possibles  », Trent Alexander-Arnold et Naby Keita étant les derniers footballeurs victimes d’abus racistes en ligne

Liverpool souhaite que les « mesures préventives les plus fortes possibles » soient prises contre les abus racistes que Trent Alexander-Arnold et Naby Keita ont reçus.

Alexander-Arnold et Keita ont tous deux reçu des émojis de singe dans la section commentaires d’Instagram avant leur défaite face au Real Madrid lors du match aller de leur quart de finale de la Ligue des champions mardi soir.

Keita et Alexander-Arnold ont reçu les vils abus et Liverpool veut que l’on fasse plus pour éviter que quelque chose comme ça ne se reproduise

Liverpool a déclaré mercredi dans un communiqué: «Une fois de plus, nous discutons malheureusement d’abus raciaux odieux le matin après un match de football. C’est tout à fait inacceptable et cela doit cesser.

«Le LFC condamne toutes les formes de discrimination et nous continuons à travailler avec nos partenaires d’inclusion dans le cadre de notre initiative Ensemble Rouge pour faire campagne contre elle.

«En tant que club, nous offrirons à nos joueurs tout le soutien dont ils pourraient avoir besoin. Nous travaillerons également avec les autorités compétentes pour identifier et, si possible, poursuivre les responsables.

«Nous savons que cela ne suffira pas tant que les mesures préventives les plus fortes ne seront pas prises par les plateformes de médias sociaux et les organismes de réglementation qui les régissent.

.

Alexander-Arnold a lutté défensivement contre le Real Madrid

.

Alors que Keita n’a même pas joué la moitié du match aller

«On ne peut pas permettre à la situation actuelle de continuer et il nous incombe à tous de veiller à ce que ce ne soit pas le cas.»

Alexander-Arnold et Keita ont connu de mauvaises soirées sur le terrain alors que Liverpool a succombé à une défaite 3-1 dans la capitale espagnole.

La mauvaise passe arrière d’Alexander-Arnold a directement conduit au deuxième but du Real Madrid, marqué par Marco Asensio, tandis que l’ancien Red Didi Hamann a déclaré que l’arrière aurait dû faire mieux pour le premier du Real.

Pendant ce temps, Keita a été remplacé après seulement 42 minutes de match avec le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, confirmant qu’il s’agissait d’un geste tactique.

Gagnez votre part de 10000 £ et plus avec le nouveau jeu de golf de talkSPORT Selector pour les 2021 Masters.

Les inscriptions ferment à midi ce jeudi. En savoir plus ICI.

18+. GambleAware.org. Les conditions générales s’appliquent.