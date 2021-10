Liverpool apprend de nouveaux frais énormes pour la cible de l’ailier vedette après une torsion du contrat

Liverpool a appris le prix à payer pour Pedro Gonçalves après la signature d’un nouveau contrat par l’attaquant du Sporting, selon un rapport.

La ligne de front des Reds devra bientôt être abordée si leurs stars actuelles ne s’engagent pas dans de nouveaux contrats. Mohamed SalahL’avenir de est un sujet brûlant de débat, mais les accords de Sadio Mane et Roberto Firmino expirent également en 2023.

En tant que tel, Diogo Jota est – dans l’état actuel des choses – le seul titulaire régulier de Liverpool à avoir un contrat à long terme.

Quant à savoir qui pourrait entrer, une multitude de stars attaquantes ont eu des liens avec un déménagement à Anfield.

Des rapports en Espagne ont affirmé que Liverpool voyait Harvey Barnes de Leicester comme remplaçant idéal pour Mané.

Selon Record (via Sport Witness), cependant, l’international portugais Goncalves est sur le radar des Reds. Il a quitté Famalicao pour le Sporting l’été dernier et n’a pas regardé en arrière.

En fait, le joueur de 23 ans a marqué 27 buts en 47 matchs avec le Sporting. Il a également récolté six passes décisives.

En conséquence, et comme le souligne Record, il a signé un nouveau contrat à long terme plus tôt cette semaine. Les nouvelles conditions comprennent une clause de libération d’une valeur de 80 millions d’euros (68 millions de livres sterling).

Il a également prolongé son contrat d’un an, jusqu’à l’été 2026.

Gonçalves, qui a marqué 23 buts dans toutes les compétitions la saison dernière, a déclaré au site officiel du Sporting sa fierté d’avoir signé son nouveau contrat.

Liverpool cible le nouvel accord de Gonçalves

« Le sentiment que j’ai est celui de la fierté à cause d’un travail bien fait la saison dernière », a-t-il déclaré.

« Le renouvellement est pour moi une sorte de renforcement de confiance supplémentaire de la part du Club, mais cela signifie également que je dois donner encore plus et continuer à rendre le Sporting CP, les fans et ma famille fiers.

«Je dois continuer à travailler tous les jours et faire de mon mieux à chaque séance d’entraînement, car si je le fais, je suis toujours plus proche de jouer. Quand je suis sur le terrain, je donne tout pour ce Club.

Gonçalves a en outre été récompensé pour sa solide saison en 2020/21 avec ses deux premières sélections internationales pour le Portugal en matchs amicaux avant l’Euro 2020.

Il a fait le banc dans trois des quatre matchs de son pays au tournoi.

Liverpool, quant à lui, nul 2-2 avec Brighton lors de leur dernier match, un résultat qui a permis à Chelsea de prendre trois points d’avance en tête du classement de la Premier League.

