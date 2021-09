Liverpool apprend la tactique de l’AC Milan qu’ils peuvent exploiter pour saper une force clé

in

On a expliqué à Liverpool pourquoi ils prospéreraient contre l’AC Milan si leurs adversaires utilisaient la même stratégie que lors de leur dernier match de championnat.

Dans une répétition des finales 2005 et 2007, Liverpool et Milan s’affrontent mercredi soir lors de leur premier match de Ligue des champions cette saison. Cela promet d’être un affrontement passionnant entre deux poids lourds européens dans un groupe compétitif.

Liverpool a battu Milan dans des circonstances inoubliables pour remporter la compétition en 2005. Cependant, ils ont eu le chagrin lors de la finale deux ans plus tard. Depuis lors, cependant, les deux clubs ont subi toute une série de hauts et de bas.

C’est Liverpool qui a été plus fort dans un passé plus récent. Depuis que Milan a joué pour la dernière fois en Ligue des champions (en 2013-14), l’équipe de Jurgen Klopp a atteint la finale à deux autres reprises, perdant en 2018 et gagnant en 2019.

Par conséquent, malgré sa stature en tant que l’un des plus grands clubs d’Europe, Milan peut à nouveau être une quantité inconnue au niveau de l’élite.

Il y a bien sûr des visages familiers dans leurs rangs, dont l’ancien trio de Chelsea Fikayo Tomori, Tiemoue Bakayoko et Olivier Giroud. Leur talisman Zlatan Ibrahimovic n’est cependant pas disponible.

Même ainsi, ils ont beaucoup de joueurs capables de causer des problèmes à Liverpool. Cependant, un ancien attaquant de Premier League a expliqué pourquoi Milan pourrait faire le jeu de ses adversaires.

Chris Sutton a déclaré au Daily Mail que la bataille entre les deux défenses était l’aspect le plus intrigant du match. Mais la façon dont Milan l’aborde pourrait être exactement ce que veut Liverpool.

Il a déclaré: «L’AC Milan a gardé sept draps propres depuis début mai – le plus grand nombre de tous les clubs des ligues d’élite européennes. Liverpool en a conservé six, le deuxième.

«Ce sont deux défenses hermétiques qui se rencontrent à Anfield mercredi. À Liverpool, il y a maintenant de la concurrence pour être le partenaire de Virgil van Dijk. Joel Matip a commencé tous les matchs cette saison, mais Joe Gomez et Ibrahima Konate sont impatients et attendent leurs chances de s’approprier cette position.

«Défensivement, cette confiance revient pour l’équipe de Jurgen Klopp. Cela leur a coûté la saison dernière lorsque Van Dijk était absent. Mais maintenant, il est de retour et il en va de même pour cette croyance « tu ne passeras pas ».

“Alessio Romagnoli et Fikayo Tomori de Milan n’ont pas donné un pouce au meilleur buteur de Serie A, Ciro Immobile, lors de leur victoire 2-0 sur la Lazio dimanche. Mais Romagnoli a déclaré par la suite que jouer une ligne très haute était la clé de cette victoire. Cela ferait le jeu de Liverpool s’ils appliquaient la même stratégie ce soir.

« Les attaquants de Klopp adorent quand leurs adversaires leur laissent de l’espace derrière. Mohamed Salah avait l’air d’aimer son football contre Leeds, et Sadio Mane et Diogo Jota sont d’énormes menaces lorsqu’ils sont tout de même suspendus aux épaules de leurs adversaires.

Les hommes dangereux de Milan nommés

Sutton a répertorié Sandro Tonali, Franck Kessie, Ismael Bennacer, Alexis Saelemaekers, Samu Castillejo et Bakayoko comme des joueurs pouvant aider Milan en possession.

Mais c’est plus loin où ils chercheront vraiment à blesser Liverpool et à tester une défense qui a répondu à de nombreux défis jusqu’à présent.

L’expert a ajouté: “Nous savons tous ce que peut être une poignée d’Olivier Giroud, le Français étant à nouveau disponible après avoir été testé positif pour Covid, tout comme le rapide Ante Rebic.

«Liverpool devrait se méfier de ces visiteurs. Milan est un groupe talentueux et ils le savent. Voyons donc s’ils peuvent soutenir le discours à Anfield et aller de pair.

