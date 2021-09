Liverpool apprend le calendrier de retour d’Elliott après que le jeune soit passé sous le couteau

La sensation montante de Liverpool Harvey Elliott devrait revenir à l’action cette saison après une mise à jour positive sur sa blessure d’horreur à la cheville.

Le joueur de 18 ans a été éliminé lors de la victoire 3-0 de dimanche à Elland Road avec une blessure qui a laissé certains de ses coéquipiers visiblement bouleversés à la suite d’un tacle qui a vu Pascal Struijk expulsé – un licenciement contre lequel Leeds fait appel. Elliott a subi une opération mardi et entamera par la suite un programme de rééducation.

“Harvey a subi une fracture-luxation de la cheville gauche pendant le match”, a déclaré le médecin du club, le Dr Jim Moxon, à liverpoolfc.com (via l’AP).

« Nous avons pu réduire la luxation immédiatement sur le terrain et Harvey a été opéré aujourd’hui pour réparer la fracture et les ligaments endommagés lors de l’incident.

« L’opération a été un succès donc son retour commence maintenant.

“Nous ne mettrons pas la pression sur lui en fixant un calendrier spécifique au-delà de pouvoir dire avec confiance que nous nous attendons à ce qu’il revienne plus tard dans la saison après notre programme de rééducation.”

La nouvelle sera positive pour Liverpool Le manager Jurgen Klopp, qui attendait des nouvelles de l’opération et a déclaré qu’Elliott “était au meilleur endroit possible. Il l’a pris (et) a déjà accepté qu’il serait absent pendant un certain temps ».

Le gardien de but Alisson Becker a déclaré : « Le personnel médical a évidemment dû travailler dur pour lui offrir les meilleures conditions de récupération, mais Harvey sait que nous sommes là pour lui chaque fois qu’il a besoin de nous.

« Nous sommes une véritable unité en tant qu’équipe. Nous célébrons ensemble, et quand un joueur important se blesse, nous sommes blessés ensemble pour lui. »

Pendant ce temps, le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, a chaleureusement applaudi la longévité de la star de l’AC Milan Zlatan Ibrahimovic – mais le vétéran suédois manquera un retour au football anglais après avoir subi une blessure l’excluant contre les Reds.

“C’est l’homme des moments d’exception dans un match” Klopp mentionné. « S’il ne joue pas, c’est probablement Olivier Giroud qui joue, ou Rebic qui joue, ou quoi que ce soit d’autre ; tous profil légèrement différent, mais tous vraiment bons.

« Ce sera absolument intéressant. Mais Zlatan est, à coup sûr, l’un des meilleurs joueurs de tous les temps dans ce jeu.

«Il le sait et il dit ça, j’aime ça chez lui. C’est la confiance qu’il apporte dans tout le match.

« Le fait qu’il soit toujours en forme physiquement est absolument incroyable et montre que certaines carrières se sont peut-être terminées trop tôt, car il y avait encore un peu de carburant dans le réservoir.

« Il tire chaque goutte de son corps. Il veut rester dans le match le plus longtemps possible – et à juste titre, il est encore absolument capable de jouer dans toutes les ligues du monde. »

