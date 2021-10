Liverpool apprend son principal rival dans la course aux talents Prem dans une course à sept

Le Bayern Munich a été désigné comme le principal concurrent de Liverpool dans la course au milieu de terrain de Leicester City Youri Tielemans dans un rapport européen.

Leicester a des raisons de s’inquiéter de perdre Tielemans en raison de l’expiration de son contrat en 2023. Un certain nombre de clubs ont déjà fait la queue pour sa signature. En effet, Leicester a battu la concurrence de certaines équipes plus établies lors de sa signature en premier lieu.

Sa forme depuis ce transfert de 2019 n’a fait que prouver pourquoi il était si demandé. En tant que tel, il sait que les clubs le regardent. Il a avoué en septembre garder ses options ouvertes.

Brendan Rodgers a depuis nié que la situation de Tielemans préoccupe Leicester. Cependant, il semble de plus en plus irréaliste de l’imaginer jouer pour les Foxes la saison prochaine.

Un récent rapport, se concentrer sur l’intérêt de Chelsea, a révélé qu’il y avait sept prétendants à sa signature.

Liverpool en faisait partie, établi depuis longtemps dans la course au Belge. Maintenant, Calciomercato les nomme comme l’un des deux clubs sur lesquels porter une attention particulière dans la bataille des transferts.

Georginio Wijnaldum a quitté Liverpool pour le Paris Saint-Germain à l’expiration de son contrat cet été. Aucun remplaçant n’est arrivé à Anfield, bien que Harvey Elliott ait fourni plus de couverture après son retour d’un prêt, jusqu’à sa blessure.

Pourtant, c’est un domaine que les Reds pourraient envisager de renforcer s’ils peuvent trouver le bon joueur. Tielemans a une expérience en Premier League et un bon mélange d’expérience et de potentiel à l’âge de 24 ans.

Malgré cela, son prochain mouvement pourrait ne pas être en Angleterre. Selon Calciomercato, le Bayern Munich est prêt à rivaliser avec Liverpool pour son transfert.

Les géants de la Bundesliga sont à la recherche d’un 10e titre de champion consécutif cette saison. Leur approche de transfert a été la clé de leur succès prolongé et Tielemans pourrait faire partie de la prochaine phase de leur évolution continue.

Leicester doit simplement continuer à l’apprécier aussi longtemps qu’il sera au King Power Stadium. Jusqu’à présent cette saison, il a marqué trois buts et fourni deux passes décisives en neuf matchs de Premier League.

Le décompte global de l’ex-Anderlechtois pour le club s’élève à 122 matchs, 20 buts et 22 passes décisives. Il a marqué le but vainqueur en finale de la FA Cup pour eux la saison dernière et a également mis la main sur le Community Shield plus tard cet été-là.

Tielemans non seulement le lien de sortie de Leicester

Leicester a fait de nombreuses signatures astucieuses depuis son retour en Premier League en 2014. L’inconvénient, cependant, est qu’ils ont dû s’habituer à voir certains de leurs meilleurs talents passer dans des clubs dits plus grands.

N’Golo Kante est allé à Chelsea, Riyad Mahrez à Manchester City et Harry Maguire à Manchester United, par exemple. Il semble que Tielemans soit le prochain en ligne pour gagner un gros coup.

Il n’est cependant pas la seule star de Leicester sur le radar de l’élite du football. Un récent rapport a réclamé le défenseur Wesley Fofana est devenu une cible prioritaire pour Man Utd.

Fofana a beaucoup impressionné depuis son arrivée en provenance de Saint-Etienne. Man Utd l’a sur leur radar depuis le printemps dernier et n’a été encouragé que par la façon dont il joue depuis.

Il pourrait donc faire le même geste que Maguire l’a fait en 2019.

Leicester devrait, en cas de perte de deux hommes clés, trouver un autre moyen de reconstituer ses rangs. Mais leurs antécédents suggèrent qu’ils s’en sortiront très bien.

