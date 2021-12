Liverpool, Arsenal et Leeds toutes oreilles alors que Norwich entame des pourparlers pour vendre la meilleure star Todd Cantwell en janvier

Les lutteurs de Premier League Norwich seraient ouverts à la vente du meilleur milieu de terrain Todd Cantwell en janvier, avec un certain nombre de grands clubs désireux de sa signature.

Le Sun affirme que les Canaries ont déjà été en contact avec d’autres clubs au sujet d’un accord pour le joueur de 23 ans. Pourtant. Jusqu’à présent, il n’y a eu aucune offre concrète pour la talentueuse star anglaise des moins de 21 ans.

Cantwell a subi une énorme disgrâce après avoir été considéré comme l’un des meilleurs jeunes talents du pays il n’y a pas si longtemps.

Le milieu de terrain a marqué six buts la dernière fois que Norwich était dans l’élite. Mais il a à peine présenté ce terme et n’a pas encore atteint la cible.

Une brouille avec l’ancien patron Daniel Farke n’a pas aidé la cause de Cantwell. En effet, le joueur a fini par être banni du côté des moins de 23 ans du club.

Cantwell était de retour dans l’équipe senior sous la direction du nouveau manager Dean Smith. Cependant, il s’est dirigé directement dans le tunnel après avoir été remplacé contre Aston Villa il y a deux semaines.

Le milieu de terrain est en fin de contrat cet été, bien que Norwich puisse encore ajouter une année à son contrat.

Norwich profite de Cantwell

Cependant, l’argent est serré à Carrow Road et The Sun affirme que vendre Cantwell au cours de la nouvelle année pour collecter des fonds pour d’autres cibles est une option favorable pour le club.

Liverpool et Arsenal étaient tous deux liés à un swoop pour Cantwell il y a quelques mois, tandis que Leeds sont également des prétendants potentiels.

L’arrière latéral Max Aarons, 21 ans, devrait également partir cet été après avoir suscité l’intérêt ces dernières années.

Norwich a rejeté une offre de prêt du Borussia Dortmund l’été dernier. Tottenham, Roma et Barcelone étaient friands des fenêtres de transfert avant cela.

Smith rues passives Canaries

Pendant ce temps, Dean Smith a estimé que son équipe de Norwich était deuxième dans la plupart des domaines après la défaite contre Crystal Palace, mais s’est demandé si le match aurait dû se dérouler.

Les Canaries restent au bas du classement de la Premier League après une humiliation 3-0 à Selhurst Park. Les trois buts ont été marqués au cours des 45 premières minutes alors qu’Odsonne Edouard a donné aux Eagles une avance à la huitième minute. Il a marqué sur place après que Kenny McLean a commis une faute sur Will Hughes dans la région.

Jean-Philippe Mateta et Jeffrey Schlupp ont marqué vers la fin de la première mi-temps et Norwich n’avait aucun moyen de revenir en arrière. Le résultat signifie que les East Anglians n’ont pris que 10 points lors de leurs 19 premiers matchs.

Ils étaient favoris pour revenir directement au championnat avant qu’un ballon ne soit botté ce trimestre. Et cela n’a pas changé malgré le remplacement par Smith de Daniel Farke dans l’abri.

L’ancien chef d’Aston Villa était abattu après le match et a estimé que les choses auraient pu être différentes.

« Je suis déçu aujourd’hui de la manière dont nous avons encaissé les buts », a-t-il déclaré à BBC Match of the Day. «Nous aurions pu nous battre aujourd’hui. Mais les buts que nous avons encaissés aux 38e et 42e minutes nous ont enlevé le match.

« Sera [Hughes] s’est mérité un penalty plutôt que de le mériter – je n’ai rien à redire, c’est ce qui se passe dans un match. J’ai juste senti que nous étions trop passifs dans notre propre surface de réparation, ce qui a causé leurs buts aujourd’hui.