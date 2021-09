Liverpool bat le record de transfert pour la star de Klopp qui est «amoureux»

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a convaincu le club de faire un énorme effort pour une star de Barcelone qu’il considère comme l’avenir de son milieu de terrain, selon un rapport.

Après la sortie de transfert libre de Georginio Wijnaldum et son passage au PSG, le rouges devaient pleinement signer un remplaçant pour le Néerlandais. Cependant, les Reds ont gardé leur poudre sèche et n’ont signé à la place que le défenseur Ibrahima Konate.

Et bien qu’un certain nombre de grandes stars soient liées, dont Florian Neuhaus, Klopp a plutôt choisi d’offrir plus de chances à Alex Oxlade-Chamberlain et Harvey Elliott.

Cependant, il existe une école de pensée selon laquelle Klopp veut toujours renforcer ses options au milieu de terrain. En tant que tel, ils envisageraient une nouvelle décision pour signer Yves Bisouma de Brighton.

Mais le journaliste d’OK Diario Eduardo Inda est apparu sur El Chiringuito (via Sport Witness) pour donner le nom de la véritable cible de Liverpool. Et le journaliste affirme que les Reds préparent une initiative ambitieuse pour la star de Barcelone Pedri dans le cadre d’un accord potentiellement explosif.

« Liverpool et City veulent la promesse la plus spectaculaire du football espagnol et européen : Pedri. Son contrat expire fin juin, bien que Barcelone dispose d’une clause de renouvellement automatique. »

OK Diario ajoute aux commentaires d’Inda en affirmant que le patron de Liverpool, Klopp, est “amoureux” de Pedri. Ils déclarent que l’Allemand apprécie le “style, le rythme et la vision” du milieu de terrain, affirmant qu’il est convaincu que ses patrons la star conviendrait “parfaitement” à Anfield.

Le rapport poursuit en disant que Liverpool est prêt à payer 100 millions d’euros (86 millions de livres sterling) pour Pedri. Ces frais briseraient les frais record de 75 millions de livres sterling payés à Southampton pour Virgil van Dijk en décembre 2018.

Pedri est considéré comme l’une des stars les plus prometteuses du football mondial. Barcelone n’a payé à Las Palmas que 5 millions d’euros pour apporter Pedro au Camp Nou en 2020.

Cependant, étant donné leur situation financière actuelle, il leur serait presque impossible de rejeter une offre d’une telle ampleur.

Rio Ferdinand époustouflé par Pedri

Un homme qui est un grand fan du jeune milieu de terrain est l’ancienne star de Manchester United Rio Ferdinand.

Le joueur de 18 ans a été un moment fort pour l’Espagne lors de sa course aux demi-finales de l’Euro 2020 avant qu’ils perdu contre l’Italie aux tirs au but à Wembley.

Malgré son jeune âge, Pedri a montré toute sa gamme de passes et a été exceptionnel dans la défaite contre les Italiens.

Et Ferdinand a été choqué par la qualité de la star de Barcelone.

“Pedri a parfois été exaltant avec sa vision et son décès”, a déclaré Ferdinand.

« La façon dont il reçoit le ballon tout le temps. Sa tête est relevée. Le recevoir au demi-tour, ça lui vient si naturellement.

«Il semble avoir cette capacité naturelle et cette conscience de l’endroit où se trouvent les gens. La course est bonne. Mais les petits bouts d’habileté ici et là le séparent.

“Les zones étroites” me le donnent, je m’en fiche parce que je peux sortir et je peux probablement le mettre aussi dans vos jambes. Pas de problème’. Excellent joueur à surveiller.

