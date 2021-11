Liverpool bat Southampton grâce à Diogo Jota, Thiago et le rare but de Virgil van Dijk alors que les Reds se déchaînent à nouveau en Premier League

Liverpool a de nouveau déclenché une émeute en battant Southampton 4-0 à Anfield pour poursuivre son incroyable série de buts.

C’est le deuxième match consécutif que les Reds ont marqué quatre, après la raclée d’Arsenal le week-end dernier par le même score.

Diogo Jota était en pleine forme avec un doublé contre Southampton

Et ce fut une autre victoire de routine pour l’équipe de Jurgen Klopp, qui est passée à la deuxième place et à un point du leader de la Premier League Chelsea – avant le choc des Blues contre Manchester United samedi où les fans des Reds espèrent que leurs grands rivaux leur feront un faveur dans la course au titre.

Diogo Jota a lancé le goalfest avec le premier match en moins de deux minutes, se précipitant sur le ballon à bout portant après un retrait de Sadio Mane sur le côté gauche de la surface.

Mane a ensuite exclu une tête pour hors-jeu, mais la star portugaise Jote a ensuite porté le score à 2-0 à la 31e minute – une simple finition dans un but ouvert après un centre bas de Mohamed Salah du côté opposé.

Une déroute en première mi-temps s’est terminée avec Thiago Alcantara qui a décoché un tir dans le filet via une déviation pour marquer deux buts en une semaine pour l’Espagnol, à la suite de son prodige défiant la physique en Ligue des champions contre Porto.

Il n’y avait pas de but pour Mohamed Salah, mais c’était une très bonne performance d’équipe de Liverpool

C’était un match simple pour les Reds, mais ce n’était pas sans moments inquiétants.

Alors que leurs attaquants ont toutes sortes de joie devant le filet, les choses semblent assez fragiles à l’arrière, et l’équipe de Klopp était redevable au gardien n°1 Alisson pour un certain nombre d’arrêts cruciaux, avec Adam Armstrong une menace particulière pour le Saints.

Mais les Reds ont conclu une autre grande victoire après la pause alors que Van Dijk a marqué un but rare – le défenseur néerlandais a claqué une volée d’un corner.

Une autre belle victoire pour la force de frappe la plus puissante de la Premier League, qui ne compte pas 39 buts marqués cette saison et a prolongé ses 17 matchs consécutifs exceptionnels après avoir marqué deux buts ou plus.