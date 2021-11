Liverpool booste alors que le père de l’objectif de 50 millions d’euros offre une mise à jour prometteuse des transferts

Liverpool a reçu un coup de pouce dans ses tentatives pour décrocher le successeur potentiel de Sadio Mane d’un club de Ligue 1.

Mane est l’un des joueurs les plus performants de Liverpool depuis son transfert de 34 millions de livres sterling de Southampton en 2016. Il a atteint 105 buts en 233 apparitions pour les Reds dans toutes les compétitions.

L’international sénégalais a frappé à quatre reprises lors du parcours de Liverpool vers la gloire de la Ligue des champions en 2018-19. Il était également sur la cible 18 fois alors qu’ils remportaient leur premier titre de Premier League la saison suivante.

Mane continue d’être l’un des attaquants les plus meurtriers d’Europe, mais il ne sera pas là pour toujours. Il a maintenant 29 ans, ce qui signifie qu’un remplaçant doit être trouvé au cours des prochaines années.

Il en va de même pour ses coéquipiers Mo Salah et Roberto Firmino, qui ont respectivement 29 et 30 ans et contribuent à constituer le trio de tête prolifique.

La capture de 41 millions de livres sterling de Diogo Jota de Wolves l’année dernière contribuera à faciliter la transition offensive, mais davantage d’étoiles de qualité supérieure doivent être recrutées.

as rennais Jérémy Doku est un homme à l’étude. L’ailier évalué à 50 millions d’euros, qui est à l’aise sur les deux flancs, a réalisé des performances impressionnantes pour la Belgique lors de l’Euro de cet été.

Il a enregistré une passe décisive lors de la défaite 2-1 contre l’Italie alors que les Diables rouges n’ont encore une fois pas été à la hauteur du battage médiatique.

Doku est actuellement sur la touche pour se remettre d’une blessure au genou, mais les éclaireurs de Liverpool seront prêts à agir dès son retour.

Le père de Doku a maintenant donné une mise à jour passionnante sur l’avenir du jeune de 19 ans. Lors d’une interview avec HLN (via Sport Witness), il a déclaré: « Nous n’avons encore rien entendu de Barcelone.

« Cela ne me semble pas juste. Je ne pense pas que Barcelone soit en mesure de dépenser des frais de transfert importants pour le moment.

« Il y a beaucoup d’autres clubs qui veulent Jérémy, même si je n’ai pas le droit de dire quoi que ce soit à ce sujet.

« Il peut dire ‘attendre et voir’. Je ne pense pas qu’il veuille encore changer, mais dans le football, tout peut changer rapidement. Cela dépend de l’équipe qui est intéressée.

Il semble que Liverpool ne sera confronté à aucune concurrence de Barcelone pour la signature de Doku. Il existe également un potentiel pour un accord, si Liverpool débloquait la bonne quantité d’argent.

Le jeune de Liverpool « pousse » la star clé – Klopp

Pendant ce temps, Klopp dit que le jeune arrière droit Neco Williams offre à Trent Alexander-Arnold une bonne compétition cette saison.

Le joueur de 20 ans est de retour dans le Merseyside après avoir représenté le Pays de Galles lors de la trêve internationale. Concernant le défenseur, Klopp a déclaré lors d’une conférence de presse : « Il pousse pour un départ. C’est un jeune joueur et nous sommes une bonne équipe de football ; ce n’est pas si facile d’entrer dans l’équipe.

« Nous avons Trent là-bas, [James] Milner y a joué incroyablement. Neco que j’ai vu pour le Pays de Galles et il a très bien fait offensivement. Il peut pousser.

Williams est un diplômé de l’académie de Liverpool qui a fait sa première apparition senior en octobre 2019 contre Arsenal. Il a joué trois fois jusqu’à présent cette campagne, dont une apparition tardive en Ligue des champions contre l’Atletico.

