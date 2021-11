Liverpool brise le mur de Cholo Simeone

11/03/2021 à 22:51 CET

Liverpool de Jürgen Klopp a battu l’Atlético de Madrid lors de la quatrième journée de la phase de groupes de l’UEFA Champions League et a déjà son billet pour les huitièmes de finale en tant que vainqueur de groupe. Après avoir fait match nul contre Brighton & Hove Albion, les Britanniques ont de nouveau marqué deux buts contre l’équipe rojiblanco en première mi-temps et sont entrés dans l’histoire : C’est la première fois que l’équipe madrilène encaisse deux buts ou plus dans les 45 premières minutes consécutives de toute son histoire en Ligue des champions (105 matchs).

Les rojiblancos, qui ont déjà succombé au match du premier tour au Wanda Metropolitano, Ils ont compliqué le classement au tour suivant de la compétition continentale maximale avec une nouvelle défaite qui les laisse en troisième position avec quatre points sur 12 possibles.. Porto grimpe à la deuxième place avec cinq points et dépend de lui-même pour y accéder. Aussi l’équipe de Cholo Simeone, qui sera dans le battage médiatique s’ils obtiennent les six prochains points.

Les cinq buts encaissés contre Liverpool lors des deux journées de Ligue des champions montrent une certaine fragilité défensive de l’équipe, que j’ai marqué neuf buts lors des cinq dernières rencontres entre toutes compétitions et seulement contre le Real Betis (3-0) lors de la dernière journée de Liga, ils sont restés à zéro. Les rojiblancos ont souffert contre Liverpool (3 et 2), la Real Sociedad (2) et l’UD Levante (2).

Deux expulsions consécutives, un nouveau record

L’Atlético de Madrid est revenu au jeu avec un cash de moins pour le deuxième match européen consécutif : l’arbitre du match, Danny Makkelie, a expulsé Felipe après la première demi-heure de jeu et a conditionné le reste du match malgré le fait que le match était déjà contre 2-0 pour l’équipe de Cholo Simeone. La dernière journée, joué également contre Liverpool au Wanda Metropolitano, il a également fait face à l’expulsion d’Antoine Griezmann.

C’est la première fois de toute l’histoire de l’Atlético de Madrid dans cette compétition qu’il connaît deux expulsions consécutives sur un total de 105 participations à ce jour.. Les hommes de Cholo Simeone affronteront l’AC Milan au Wanda Metropolitano et termineront à domicile contre Porto dans un match qui pourrait être clé pour le passage aux huitièmes de finale.