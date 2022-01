Liverpool, Chelsea, Arsenal et Man City seront privés d’hommes clés en janvier et février

La Coupe d’Afrique des nations 2021 devrait commencer, laissant un certain nombre de clubs de Premier League sans plusieurs stars clés à un moment crucial de la saison.

Le tournoi a été retardé en raison de la pandémie de coronavirus et des problèmes de temps humide, mais devrait maintenant commencer ce week-end avec une foule de joueurs de renom s’envolant pour le continent.

Salah et Mane devraient tous deux participer à la Coupe d’Afrique des nations

La CAN 2021 devait initialement se tenir en juin et juillet 2021, mais a été reportée au début de 2022.

Il se déroulera désormais du 9 janvier au 6 février 2022, avec le Cameroun comme pays hôte.

Le moment choisi pour le déplacement de la compétition entraînera sans aucun doute la frustration des managers de la Premier League, qui se verront confrontés à un grand défi pour faire face sans leurs hommes vedettes, certains devant être absents pendant près d’un mois d’action.

Rien de plus que Liverpool et Arsenal qui ont sans doute les tâches les plus difficiles à accomplir.

Arsenal sera privé de son capitaine et attaquant principal Aubameyang en janvier

Mohamed Salah, Sadio Mane et Naby Keita quitteront tous les Reds pour l’Egypte, le Sénégal et la Guinée respectivement.

Pendant ce temps, les stars des Gunners Pierre Emerick Aubameyang, Nicolas Pepe et Thomas Partey rejoindront les équipes du Gabon, de la Côte d’Ivoire et du Ghana.

Man City sera également privé de l’Algérien Riyad Mahrez, actuel titulaire de la dernière édition en Egypte 2019 qui visera à conserver son titre.

Mais ces géants de la Premier League ne seront pas les seuls clubs à manquer pendant la période critique du Nouvel An.

Voici une liste de tous les joueurs de haut niveau qui participeront à la CAN et rateront l’action de la Premier League au début de 2022 :

Mahrez a aidé l’Algérie à remporter la dernière CAN

Les joueurs de Premier League vont à la CAN 2021

Arsenal : Thomas Partey (Ghana), Mohamed Elneny (Egypte), Pierre Emerick Aubameyang (Gabon), Nicolas Pepe (Côte d’Ivoire), Omar Rekik (Tunisie)

Aston Villa : Mahmoud Trezeguet (Egypte), Bertrand Traoré (Burkina Faso)

Brentford : Julian Jeanvier (Guinée), Frank Onyeka (Nigeria), Tariqe Fosu-Henry (Ghana),

Brighton : Yves Bissouma (Mali)

Burnley : Maxwel Cornet (Côte d’Ivoire)

Chelsea : Edouard Mendy (Sénégal)

Crystal Palace : Cheikhou Kouyate (Sénégal), Jeffrey Schlupp (Ghana), Jordan Ayew (Ghana), Wilfried Zaha (Côte d’Ivoire)

Everton : Alex Iwobi (Nigéria)

Leeds United : aucun

Leicester City : Daniel Amartey (Ghana), Nampalys Mendy (Sénégal), Wilfred Ndidi (Nigéria), Kelechi Iheanacho (Nigéria)

Liverpool : Mohamed Salah (Egypte), Naby Keita (Guinée), Sadio Mane (Sénégal)

Manchester City : Riyad Mahrez (Algérie)

Manchester United : Eric Bailly (Côte d’Ivoire), Amad Diallo (Côte d’Ivoire), Hannibal Mejbri (Tunisie)

Newcastle United : aucun

Norwich City : aucun

Southampton : Moussa Djenepo (Mali)

Tottenham Hotspur : aucun

Watford : William Troost-Ekong (Nigeria), Imran Louza (Maroc), Adam Masina (Maroc), Ismaila Sarr (Sénégal)

West Ham : Said Benrahma (Algérie)

Loups : Willy Boly (Côte d’Ivoire), Romain Saiss (Maroc)