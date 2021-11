Liverpool, Chelsea cibles nommées, le Real Madrid en éliminera six en janvier

Le Real Madrid est prêt à éliminer six stars de la première équipe en janvier pour maîtriser sa masse salariale de 92 millions de livres sterling, avec des objectifs de transfert de Liverpool, Newcastle, Chelsea, Arsenal, Everton et Leeds, tous nommés, selon un rapport.

Selon le point de vente espagnol AS (via l’Express), la fenêtre de janvier pourrait être plus occupée que jamais au Bernabeu. Leur masse salariale signalée de 92 millions de livres sterling nécessite une attention immédiate. Et avec de grands espoirs de décrocher un ou les deux Erling Haaland et Kylian Mbappe l’été prochain, un exode pourrait être nécessaire.

L’équipe actuelle de Carlo Ancelotti compte une grande partie des joueurs en dernière année de contrat. En tant que tel, la fenêtre d’hiver est la dernière opportunité de générer des frais de transfert à moins que de nouveaux contrats ne soient d’abord signés.

Et c’est beaucoup de ces joueurs qui, selon le rapport, pourraient être en mouvement en janvier. Cela stimulera plusieurs clubs de Premier League avec des offres à prix réduit potentiellement à l’ordre du jour.

Tout d’abord, l’attaquant serbe Luka Jovic est répertorié. Un récent rapport de Goal a révélé qu’Ancelotti est ouvert à la poursuite de Jovic.

Karim Benzema a placé une barrière infranchissable entre Jovic et le football régulier en équipe première. Une sortie de prêt a été annoncée, avec Liverpool et Arsenal liés.

Liverpool sera privé de Sadio Mane et Mohamed Salah au cours de la nouvelle année lorsque la CAN commencera. Arsenal, quant à lui, pourrait vendre Eddie Nketiah et Alexandre Lacazette en janvier pour éviter de perdre les deux gratuitement l’été prochain. Un prêt de Jovic pourrait être un palliatif viable pour l’un ou l’autre.

Le deuxième joueur répertorié est Eden Hazard. L’ancien favori de Chelsea n’a pas réussi à atteindre les sommets avec le Real qu’il a si souvent atteint à Stamford Bridge.

Un retour surprise chez les Bleus a été annoncé ces derniers temps, mais riche en liquidités On pense que Newcastle est le leader actuel pour ramener Hazard dans le pays où il a prospéré.

La légende brésilienne Marcelo est la prochaine en ligne pour une vente. Marcelo a tout gagné avec le Real. Mais à 33 ans, il a finalement commencé à perdre sa place à Madrid avec Ferland Mendy désormais le choix préféré d’Ancelotti à l’arrière gauche.

Leeds et Everton étaient liés au cours de l’été. Cependant, un retour dans son Brésil natal semble un meilleur pari.

Trois de plus sur la liste de sortie réelle

Les trois derniers noms qui complètent la liste sont Gareth Bale, Isco et Jesus Vallejo.

Il est peu probable que Bale suscite beaucoup d’intérêt de la part de la Premier League compte tenu de son salaire colossal et de ses antécédents de blessures.

D’autre part, Everton était auparavant considérée comme la destination «la plus réalisable» pour Isco. Les relations antérieures de Rafael Benitez avec l’Espagnol l’ayant dirigé au Real ont été citées comme la clé de cette déclaration.

Les Toffees manquent d’une étincelle créative dans leurs rangs offensifs. Il reste à voir si une autre signature de haut niveau mais vieillissante fonctionnerait après l’échec de James Rodriguez.

Le demi-centre Vallejo conclut la liste. Le joueur de 24 ans a régulièrement été prêté, y compris un bref passage avec les Wolves en 2019/20.

Vallejo n’a pas réussi à avoir un impact significatif en six ans sur les livres de Real. Sa sortie potentielle serait plus due à un surplus de besoins qu’à un exercice de réduction des coûts.

