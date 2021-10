Liverpool, Chelsea et Leeds parmi la couverture de talkSPORT samedi alors que l’action de haut vol revient

Samedi, c’est GameDay sur talkSPORT et nous avons une autre énorme journée d’action alors que la Premier League revient ce week-end.

Après la courte pause des internationaux, l’élite revient en force ce samedi.

Gameday est de retour sur talkSPORT ce samedi

Chelsea est en tête du classement après sept matchs avec Liverpool invaincu de près tandis qu’Everton, Brighton et Brentford ont tous connu de belles campagnes jusqu’à présent.

À l’autre extrémité, Southampton, Burnley, Newcastle et Norwich sont toujours sans victoire et nous avons eu le premier changement de direction de cette saison avec le repêchage de Watford en Claudio Ranieri.

Nous approchons à grands pas de la période mouvementée des fêtes et le tableau commence à prendre forme avant les matchs de ce week-end.

talkSPORT vous proposera trois autres jeux exclusivement en direct samedi et voici ce que nous vous réservons.

À quoi ressemble le tableau de la Premier League avant Gameweek 8 Watford v Liverpool

La couverture commence à partir de 11h sur talkSPORT (coup d’envoi à 12h30)

GameDay démarre ce week-end à Vicarage Road alors que la légende de Leicester Ranieri démarre son mandat à Watford en accueillant Liverpool.

L’Italien a remplacé Xisco Munoz sur le hotseat des Hornets et a été chargé de les éloigner du danger après un mauvais début de campagne.

Watford a perdu à Leeds la dernière fois et bien que Ranieri ait un bon bilan contre Liverpool, sa nouvelle équipe fait face à une tâche difficile ce samedi.

Les Reds de Jurgen Klopp sont la seule équipe de haut niveau encore invaincue cette saison et seront impatients de retrouver le chemin de la victoire après des matchs nuls successifs contre Brentford et Manchester City.

Reshmin Chowdhury, Sam Matterface et Dean Ashton seront sur place pour toute la couverture en direct et exclusive de talkSPORT de l’affrontement.

Le nouveau club de Ranieri à Watford accueille le Liverpool de Klopp samedi midi GameDay Live avec Adrian Durham

La couverture commence à partir de 14h30 sur talkSPORT

Adrian Durham sera votre hôte pendant que nous parcourons les terrains pour les cinq coups d’envoi de 15 heures de ce week-end dans l’élite.

Champions City accueille Burnley tandis que ses rivaux Manchester United se rendent à Leicester.

Le club inférieur Norwich accueille Brighton en forme, Aston Villa affronte les loups et Southampton accueille Leeds.

Durham sera rejoint par Chris Iwelumo et Neil Redfearn pour vous apporter tous les buts au fur et à mesure qu’ils entrent.

Southampton et Leeds s’affrontent en Premier League ce week-end Southampton v Leeds

La couverture commence à partir de 14h30 sur talkSPORT 2 (coup d’envoi à 15h)

Notre offre de 15 heures ce week-end verra une bataille vers le bas de la table alors que Southampton accueille Leeds sur la côte sud.

Southampton n’a pas encore gagné cette saison et a été bien battu par Chelsea avant la pause internationale.

Leeds, quant à lui, a remporté sa première victoire de la campagne contre Watford au début du mois.

Mais les équipes doivent trouver une forme cohérente et commencer à s’éloigner de la zone de danger.

Dan Windle, Ian Danter et l’ancien ailier d’Arsenal Perry Groves vous apporteront une couverture complète de celui-ci sur talkSPORT 2.

Les rivaux de l’ouest de Londres Brentford et Chelsea s’affronteront samedi Brentford contre Chelsea

La couverture commence à 17h15 sur talkSPORT (coup d’envoi à 17h30)

Notre spécial GameDay se terminera au stade communautaire de Brentford ce week-end alors que les rivaux de l’ouest de Londres Brentford et Chelsea s’affronteront.

Les deux côtés ne sont distants que de huit kilomètres, mais sont opposés à peu près à tous les autres égards.

Leurs philosophies de club et leurs stratégies de transfert diffèrent considérablement et cela créera une égalité intrigante ce samedi soir.

Chelsea se dirige ce week-end en tête du classement après une saison stellaire jusqu’à présent.

Brentford, qui a battu West Ham la dernière fois, a également impressionné et se rapprochera d’un point des Blues avec une victoire.

Hugh Woozencroft vous apportera toute la préparation avant de passer le relais à Joe Shennan et Alvin Martin pour des commentaires en direct et exclusifs afin de conclure un autre spécial GameDay.

