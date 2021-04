Liverpool cherche une revanche de 7-2 à Villa Park

10/04/2021 à 6h30 CEST

Liverpool a commencé son déclin en Premier League le 4 octobre. Aston Villa a endossé la pire défaite du championnat depuis 1963. C’était la première défaite de cette édition et des mois plus tard, ils sont à 25 points du leader, Manchester City. Le plus sérieux, sa présence à la prochaine édition de la Ligue des champions est sérieusement menacée. Ils sont septièmes, trois points derrière un West Ham qui est la grande révélation de l’année.

Ils chercheront la «vendetta» contre les méchants d’un résultat que personne à Liverpool n’a oublié. Une humiliation à part entière dirigée par un Jack Grealish qui n’est pas disponible pour la visite ‘Peaky Blinders’ à Anfield.

Les “ rouges ” ne connaissent pas non plus leur meilleur moment après avoir concédé une sévère défaite au Real Madrid lors du match aller des quarts de finale. Klopp pourrait laisser des noms comme Salah sur le banc pensant à un éventuel retour.

Alignements probables

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Phillips, Kabak, Robertson; Milner, Fabinho, Jones; Shaqiri, Firmino, crinière

Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Mings, Targett; Luiz, McGinn; Traoré, Barkley, Trezeguet; Watkins