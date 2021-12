Liverpool classé parmi les favoris pour l’accord Prem malgré le combat du géant européen

Liverpool est le favori pour signer Rayan Ait-Nouri des Wolves, selon un rapport qui place également le Real Madrid dans le cadre de son transfert.

Ait-Nouri a récemment suscité un certain intérêt pour les transferts grâce à ses performances positives à Molineux. L’arrière gauche a cimenté une place de titulaire ces dernières semaines pour l’équipe de Bruno Lage.

Il a commencé huit matchs en Premier League jusqu’à présent cette saison, principalement au cours des deux derniers mois. Avec deux passes décisives à son actif – une en championnat et en Coupe EFL – il a pris de l’ampleur.

Un rapport plus tôt ce mois-ci a suggéré il était une cible pour Crystal Palace et Newcastle. Ensuite, les clubs les mieux classés ont commencé à tourner en rond ; des liens ont émergé avec Liverpool, Tottenham Hotspur et Manchester City.

Barcelone et le Paris Saint-Germain étaient également liés depuis le continent. Maintenant, El Nacional a révélé que le Real Madrid était également en lice.

Conscients que Marcelo est dans les derniers mois de son brillant passage au Bernabeu, ils recherchent un successeur à long terme. Ferland Mendy a un avenir au club, mais ils cherchent une autre option à ses côtés.

Ait-Nouri, à 20 ans, pourrait les renforcer pour les années à venir. Mais le rapport prévient qu’ils risquent de manquer sa signature à Liverpool.

De tous ses prétendants, le besoin de Liverpool d’un nouvel arrière gauche semble le plus petit. Andy Robertson est l’un des meilleurs au monde et le remplaçant Kostas Tsimikas a fait plus d’impression cette saison.

Mais El Nacional insiste sur le fait qu’ils veulent faire venir Ait-Nouri en tant que nouvel adjoint de Robertson. Pour ce faire, ils seraient prêts à lui offrir un salaire plus élevé que n’importe lequel de ses autres admirateurs.

Le Real Madrid n’abandonnera pas pour Ait-Nouri

Même ainsi, le rapport indique que Madrid « se battra » pour le transfert d’Ait-Nouri jusqu’à ce qu’un autre accord soit conclu.

L’intérêt de Man City est également soutenu alors que le club recherche un arrière gauche naturel. Joao Cancelo a admirablement joué du côté de la défense opposé à son rôle habituel, tandis que les jours d’Oleksandr Zinchenko au milieu de terrain semblent révolus depuis longtemps.

Cela aiderait cependant City à trouver un spécialiste pour le rôle, et ils pourraient envisager Ait-Nouri.

Ils sont peut-être en train de rattraper leur retard, si Liverpool, son rival pour le titre, est aussi sérieux que cela en a l’air de prendre l’ancien homme d’Angers.

Les arrières latéraux de Liverpool félicités

S’il devait rejoindre Liverpool, Ait-Nouri devrait prouver qu’il est capable de rivaliser avec les normes élevées fixées par les arrières latéraux de Liverpool.

En effet, Trent Alexander-Arnold et Robertson ont tous deux été fortement impliqués dans le match nul 2-2 de Liverpool à Tottenham dimanche. L’arrière gauche a aidé le premier but et a marqué le deuxième, qui à son tour a été fourni par Alexander-Arnold.

Robertson n’a pas terminé le match sur le terrain ; il a écopé d’un carton rouge pour une faute téméraire sur Emerson Royal. Mais son influence avait été positive auparavant. Il en va de même pour son compatriote arrière.

La paire a joué un rôle déterminant dans le succès de Liverpool ces dernières années. Ils ont mérité des éloges pour leurs contributions offensives.

Alexander-Arnold s’est notamment distingué par la qualité de sa prestation. Il y a eu des appels pour qu’il joue au milieu de terrain dans le passé, bien qu’il semble clair que l’arrière droit est là où il est le mieux.

Même ainsi, Gary Neville – un ancien arrière latéral lui-même – a comparé la capacité d’Alexander-Arnold à trois icônes qui ont joué plus en avant.

L’expert de Sky Sports a souligné à quel point le partenariat est bon après le match de Tottenham. Ce faisant, il a déclaré qu’Alexander-Arnold avait dépassé ce qu’il aurait pu s’attendre à voir d’un joueur de sa position.

« Je ne pense pas avoir vu deux arrières latéraux jouer en Premier League qui soient aussi bons que ces deux-là en tant que paire », a déclaré Neville.

«La façon dont ils se combinent sur le terrain, la façon dont ils jouent le jeu, c’est une joie absolue.

« Robertson avec sa régularité fait tout bien. Défend bien, il est compétitif – un peu trop à la fin – mais il a marqué un but et mis en place un but.

« Alexander-Arnold est un phénomène absolu lorsqu’il s’agit de la qualité de son passage, de sa prestation. C’est quelque chose que je n’ai jamais vu auparavant d’un arrière latéral.

«C’est comme De Bruyne, c’est Beckham, c’est Gerrard, et ils attaquent les joueurs. Il joue à l’arrière droit, c’est la plus haute distinction que je puisse lui rendre.

« La contribution de ces deux-là est incroyable. C’est bizarre pour moi. J’ai grandi en disant que l’arrière latéral l’avait. Vous ne pouvez pas laisser ces deux-là l’avoir.

