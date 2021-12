Liverpool comparé à Mike Tyson pour « n’avoir jamais abandonné » après que les Reds soient revenus deux fois par derrière pour sceller la victoire miraculeuse de la Coupe Carabao contre Leicester et mettre en place la confrontation en demi-finale d’Arsenal

Liverpool a été comparé à Mike Tyson pour « n’avoir jamais abandonné » après sa super victoire contre Leicester en Coupe Carabao.

Les Reds sont revenus à deux reprises d’un déficit de deux buts pour remporter un quart de finale passionnant de six buts, avec le dernier égaliseur de Takumi Minamino avant une victoire 5-4 en tirs de barrage pour l’équipe locale à Anfield.

.

Liverpool a défié toutes les chances pour sceller une victoire improbable contre le Leicester presque au complet

getty

Tyson était un animal à son apogée

C’était une performance typique de ne jamais dire mourir des six fois champions d’Europe, qui ont souvent produit des retours miraculeux dans leur forteresse du Merseyside au fil des ans.

Et Saunders a comparé la victoire à celle de l’icône de boxe poids lourd Tyson, l’un des meurtriers poids lourds les plus célèbres de tous les temps, insistant sur le fait que Leicester était naïf de continuer à permettre à Liverpool de » se relever « .

« Savez-vous comment c’était ? » Saunders a déclaré au Sports Bar.

«C’était comme un match de boxe et Leicester frappait Mike Tyson, l’a renversé, il est à genoux et ils l’ont laissé se relever.

« Et Liverpool est revenu du terrain et ils ont finalement eu la conviction de gagner le match. »

getty

Jota a fait une énorme différence quand il est entré en jeu – marquant le deuxième but de Liverpool, puis le penalty gagnant

Les Reds affronteront désormais Arsenal au prochain tour, mais Jurgen Klopp a déploré le fait qu’il y ait deux manches en demi-finale étant donné la congestion actuelle du match.

L’affaire à deux pattes devrait se jouer dans les semaines commençant les 3 et 10 janvier, mais cela survient après une série de cinq matchs en 12 jours pour Liverpool.

Klopp n’aime pas la charge de travail supplémentaire imposée à son équipe.

« Je pense que ce serait mieux avec un match, absolument, mais évidemment ce que je dis n’est pas trop important », a-t-il déclaré après avoir effectué dix changements pour les quarts de finale avec trois joueurs de l’académie dans sa formation de départ et cinq sur le banc. .

« S’il y a deux matchs, alors nous jouerons deux matchs. Mais ce serait utile s’il n’y en avait qu’un, c’est vrai.

« Le tirage au sort nous a à Arsenal, ça me va, nous jouons là-bas et voyons qui est le meilleur et allons-y.

.

Klopp a vivement critiqué le calendrier des rencontres du football anglais

«Je ne parle pas seulement du bien-être des joueurs cette année, j’en parle depuis six ans ou peut-être plus.

« Si les choses que je dis pouvaient aider davantage, je le dirais beaucoup plus souvent. Mais ça n’aide pas.

« La seule chose que je fais avec ces messages est de créer des titres. Ils n’arrivent jamais aux bons endroits.

« Demain, nous avons une réunion à 16h mais c’est avec la Premier League et pas avec l’EFL, je ne sais pas s’ils sont impliqués ou non.

« Je l’ai déjà dit, je préférerais une seule demi-finale. Mais je ne vois aucun changement en fait.

Obtenez le BORD

talkSPORT EDGE est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.

Restez au courant de tout ce qui se passe dans le monde du football avec les dernières nouvelles, les scores en direct et les paris in-app.

Comment puis-je l’avoir?

Il est disponible sur les appareils iPhone et Android.

Pour iPhone, téléchargez talkSPORT EDGE via l’App Store ici.

Pour Android, téléchargez talkSPORT EDGE via le Play Store ici.