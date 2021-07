Liverpool conclut un accord important alors qu’Alexander-Arnold s’engage à long terme

Liverpool a lié Trent Alexander-Arnold à un nouveau contrat qui durerait jusqu’en 2025.

Alexander-Arnold est passé du produit de l’académie de Liverpool à celui de l’équipe première. Désormais établi comme l’un des meilleurs à son poste en Premier League, le joueur de 22 ans a été une réussite pour son club d’enfance. Leur association va maintenant se poursuivre pendant encore quatre ans.

Liverpool n’a pas confirmé la durée du nouvel accord, le décrivant simplement comme “à long terme”, mais divers points de vente indiquent qu’il durera jusqu’en 2025.

À ce jour, Alexander-Arnold a disputé 179 matches avec Liverpool, avec 10 buts à son actif et de nombreuses autres passes décisives.

L’arrière latéral a quatre médailles dans son cabinet, ayant fait partie de l’équipe de Liverpool qui a remporté la Ligue des champions, la Super Coupe, la Coupe du monde des clubs et la Premier League.

“Je suis honoré d’avoir l’opportunité et de faire confiance au club pour une prolongation, donc c’était une évidence pour moi”, a déclaré Alexander-Arnold à Liverpoolfc.com.

« L’état dans lequel se trouve le club et où j’en suis dans ma carrière est toujours une bonne option pour moi. Prolonger et m’assurer que je suis ici plus longtemps est toujours une bonne chose. Je suis maquillé.

«C’est le seul club que j’aie jamais vraiment connu, donc être ici pendant autant de temps et prolonger pour être ici plus longtemps est incroyable pour moi et ma famille.

« C’est un moment de fierté pour moi – c’est toujours le cas – de signer un nouveau contrat ici. Comme je l’ai déjà dit, recevoir la confiance du club et du staff est un sentiment incroyable.

« J’ai réalisé tellement de rêves et d’objectifs que je n’aurais jamais pensé le faire.

«Je vis le rêve tous les jours vraiment. Pouvoir représenter le club et être dans et autour des noms et des joueurs, et bien sûr des managers et du personnel, qui sont de classe mondiale chaque jour est un privilège pour moi et je suis très chanceux d’être dans la position que je suis.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de TEAMtalk…

Liverpool occupé avec de nouveaux contrats

Alexander-Arnold n’est peut-être pas le seul joueur à signer un nouveau contrat cet été à Liverpool. Un précédent rapport le nommait l’un des six joueurs du club pour lesquels le conseil d’administration travaillait sur de nouvelles offres.

Mohamed Salah, Alisson Becker, Andy Robertson, Fabinho et Virgil van Dijk sont également en ligne pour rédiger de nouveaux termes.

Salah, van Dijk et Fabinho sont tous sans contrat en 2023. Ainsi, sécuriser leurs services à long terme sera un problème assez urgent pour Liverpool.

Alisson et Robertson ont encore un an de plus sur leurs contrats. Mais il sera toujours important pour Liverpool de les amener à s’engager.

LIRE LA SUITE: Liverpool attend de bondir après avoir appris deux principaux rivaux pour le talent polonais