Liverpool concocte un plan pour West Ham, les joyaux de Leeds ; paire face à la hache de janvier

Liverpool attend son heure pour des poursuites potentielles pour Jarrod Bowen de West Ham et Raphinha de Leeds United, bien que deux accords avec les Reds pourraient être sanctionnés en janvier, selon un rapport.

Des rapports répandus ont mis Liverpool dans le mix pour débarquer Bowen ou Raphinha dans une future fenêtre de transfert. Les ailiers des Hammers et des Whites seraient apparemment un match parfait pour les demandes de Jurgen Klopp sur papier.

Les deux sont âgés de 24 ans et sont plus que disposés à se lancer dans les grands chantiers d’un point de vue défensif. Leur rythme, leur mouvement et leur capacité à battre les joueurs un contre un correspondraient bien à ce que Liverpool souhaite de leurs larges attaquants.

De plus, ils suivraient de près la tendance que Liverpool a définie pour qui ils ciblent à l’avance. Diogo Jota et Sadio Mane ont tous deux été recrutés par des équipes de milieu de tableau de Premier League et ont tous deux porté leur jeu à de nouveaux sommets à Anfield.

Les absences imminentes de Mane et Salah à la CAN 2021 ont incité à penser qu’un ajout en janvier pourrait être fait dans la ligne avant.

Cependant, selon le Liverpool Echo, Raphinha ou Bowen n’arriveront pas le mois prochain.

Le point de vente confirme que Liverpool recherche la paire, mais les mouvements de janvier ne sont pas dans leurs plans pour le moment.

Au lieu de cela, l’équipe de recrutement des Reds « cherche à ajouter un attaquant dans les rangs » avant le début de la saison prochaine. L’inférence est qu’une approche estivale en 2022 est beaucoup plus probable qu’une approche en janvier.

Liverpool ouvert à une double sortie de janvier

Plutôt que de faire des ajouts, Liverpool serait plus soucieux de réduire son équipe.

Liverpool « écoutera les bonnes offres » pour le demi-centre Nathaniel Phillips. Le joueur de 24 ans a été relégué au cinquième choix de son poste suite à l’arrivée d’Ibrahima Konate du RB Leipzig.

d’aujourd’hui Paper Talk a fourni les dernières informations sur la poursuite du défenseur par West Ham. Les blessures d’Angelo Ogbonna et de Kurt Zouma ont laissé David Moyes à court d’options à l’arrière.

Loris Karius est un autre qui pourrait enfin partir. Le contrat du gardien de but tant décrié expire l’été prochain. Cependant, Liverpool serait disposé à lui permettre de partir gratuitement six mois plus tôt.

Le nom de Neco Williams est également cité dans la pièce comme un troisième joueur qui pourrait partir. Bien que l’importance du Gallois pour Liverpool soit bien plus grande que Karius et Phillips, étant donné qu’il est le remplaçant de premier choix de Trent Alexander-Arnold.

Sept joueurs Antonio Conte pourraient signer pour Tottenham en janvier

Le trio Prem ne rejoindra pas les Reds

L’article d’Echo a ensuite versé de l’eau froide sur des liens récents mettant Liverpool dans le cadre de trois superstars de la Premier League.

Les Reds ont établi des liens provisoires avec Antonio Rudiger de Chelsea. L’Allemand envisage de quitter Chelsea l’été prochain en tant qu’agent libre, ce qui a attiré l’attention des grands noms européens, dont Liverpool.

Cependant, ni lui, ni Kalvin Phillips ou Declan Rice ne sont liés à Anfield, selon l’article.

Liverpool est réputé pour être bien approvisionné en milieu de terrain, comme en témoigne sa volonté de vendre Nat Phillips.

Les Reds ont choisi de ne pas signer un remplaçant direct de Georginio Wijnaldum l’été dernier. Cela a laissé la porte entrouverte pour que toutes sortes de milieux de terrain soient liés à l’équipe de Jurgen Klopp.

Néanmoins, avec Jordan Henderson, Fabinho, James Milner, Naby Keita, Alex Oxlade-Chamberlain, Thiago Alcantara et Harvey Elliot dans les livres, le club a « peu d’appétit pour renforcer son milieu de terrain ».

