Liverpool condamne les chants homophobes dirigés contre Chelsea Loanee Billy Gilmour lors du match d’ouverture de la Premier League contre Norwich

Liverpool a condamné les chants « offensants et inappropriés » qui auraient visé Billy Gilmour, le joueur de Chelsea, lors du match d’ouverture de la Premier League samedi contre Norwich.

L’international écossais Gilmour a rejoint Norwich à titre temporaire en provenance des Blues cet été et aurait été distingué par la section des supporters des Reds en visite en raison de son club parent.

Billy Gilmour est très apprécié par la hiérarchie de Chelsea

Le groupe de fans LGBT+ de Liverpool ‘Kop Outs’ a souligné l’incident sur les réseaux sociaux et a republié un précédent tweet de Kick It Out qui expliquait : « Nous sommes absolument clairs : le chant ‘rent boy’ est homophobe et doit être traité comme tel. “

Cette condamnation de Kick It Out est venue d’un affrontement antérieur entre Liverpool et Chelsea, avec Kop Outs ! le citant après les scènes de samedi à Carrow Road et une victoire 3-0 pour les Merseysiders.

“Un excellent résultat aujourd’hui entaché de chants homophobes par certains de nos fans ciblant le joueur de Chelsea Billy Gilmour”, lit-on dans un communiqué du groupe.

“Si vous ne pouvez pas soutenir sans recourir à des absurdités fanatiques, vous ne comprenez pas YNWA.”

Le chant est offensant et inapproprié – un message que nous avons communiqué à plusieurs reprises aux côtés de Kop Outs. Nous exhortons les supporters à se souvenir des valeurs inclusives du club et à s’abstenir de l’utiliser à l’avenir. https://t.co/67Q5SKoa88 – Liverpool FC (@LFC) 14 août 2021

Kop Outs a ensuite reçu le soutien du compte Twitter officiel du club, alors que Liverpool transmettait le message à ses 17,7 millions de followers.

La déclaration du club disait : « Le chant est offensant et inapproprié – un message que nous avons communiqué à plusieurs reprises aux côtés de Kop Outs.

“Nous exhortons les supporters à se souvenir des valeurs inclusives du club et à s’abstenir de l’utiliser à l’avenir.”

