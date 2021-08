Liverpool condamne les chants homophobes dirigés contre le milieu de terrain prêté de Chelsea Billy Gilmour .

Billy Gilmour aurait été la cible d’abus homophobes (Photo: .)

Liverpool a condamné les allégations d’abus homophobes dirigés contre le milieu de terrain de Norwich Billy Gilmour lors de leur victoire 3-0 en Premier League à Carrow Road.

Les buts de Diogo Jota, Roberto Firmino et Mohamed Salah ont donné aux Reds un début gagnant pour leur campagne en Premier League, tandis que Virgil Van Dijk est également revenu après une longue période d’inactivité en raison d’une blessure au genou.

Gilmour, qui a rejoint les Canaries nouvellement promus pour un prêt d’une saison de Chelsea cet été après plusieurs performances impressionnantes pour l’Écosse lors de l’Euro 2020, aurait été ciblé par une partie des supporters de Liverpool pendant le match.

Un tweet publié par le Twitter officiel de Liverpool après le match a critiqué les actions de leurs fans.

“Le chant est offensant et inapproprié – un message que nous avons communiqué à plusieurs reprises aux côtés de Kop Outs”, a déclaré le club.

“Nous exhortons les supporters à se souvenir des valeurs inclusives du club et à s’abstenir de l’utiliser à l’avenir.”

Billy Gilmour a fait ses débuts à Norwich City alors que Liverpool a gagné 3-0 à Carrow Road (.)

Kop Outs, un groupe d’action LGBT+ de Liverpool, a également condamné les actions de certains supporters du club.

« Un excellent résultat aujourd’hui entaché de chants homophobes de certains de nos fans ciblant le joueur de Chelsea Billy Gilmour. Si vous ne pouvez pas soutenir sans recourir à des absurdités fanatiques, vous ne comprenez pas YNWA », ont-ils déclaré.

Le chant a déjà été dirigé contre les joueurs de Chelsea, avec l’organisme de lutte contre la discrimination Kick It Out condamnant fermement son utilisation en 2019 et demandant instamment qu’une enquête soit menée.

Malgré la défaite de son équipe, le manager de Norwich Daniel Farke a été encouragé par les débuts de Gilmour.

“Je suis content de Billy Gilmour”, a déclaré Farke.

“Il aurait pu être plus prudent dans ses choix de passes, mais il a été excellent.”

Plus : Chelsea FC



Gilmour, 20 ans, a rejoint le système des jeunes de Chelsea en provenance des Rangers en 2017 à l’âge de 16 ans et faisait partie de l’équipe des Blues qui a remporté le titre de la Ligue des champions la saison dernière.

Malgré les intérêts de prêt de nombreux clubs à travers l’Europe cet été, Gilmour a expliqué pourquoi Norwich était le bon club pour lui.

“Norwich joue au football qui convient à mon style, joue de l’arrière et veut garder le ballon. Pour moi, c’était l’opportunité parfaite », a-t-il déclaré à Sky Sports.

“C’est mon genre de style de jeu où je veux jouer, monter sur le ballon et faire bouger les choses.”



PLUS : Virgil van Dijk « ravi » et « très fier » après avoir signé un nouveau contrat à long terme à Liverpool



PLUS : Mohamed Salah bat le record de Premier League avec un autre but pour Liverpool lors de la première journée

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport

Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();