Liverpool condamne les fans qui ont chanté des chants homophobes visant Chelsea lors du tirage au sort de la Premier League à Anfield

Liverpool a condamné les actions de certains fans qui ont chanté des chants homophobes lors de leur affrontement en Premier League avec Chelsea samedi.

Le match serré à Anfield s’est terminé 1-1 après que le but de Kai Havertz a été annulé par Mohamed Salah sur penalty, avec Reece James voyant rouge en première mi-temps.

Liverpool a condamné les chants homophobes à Anfield

Le match a été entaché de plus de rapports de chants homophobes malgré les appels de Jurgen Klopp à arrêter.

Le joueur de Chelsea, Billy Gilmour, a été visé par des chansons ignobles lors de la victoire 3-0 de Liverpool à Norwich au début du mois.

Les Reds ont rapidement condamné le chant avec une déclaration après le match de samedi.

Il disait : « Le Liverpool FC est déçu par les informations selon lesquelles une petite partie de nos supporters ont été entendus chanter des chansons offensantes lors du match de samedi avec Chelsea à Anfield.

« Le club condamne fermement ces actions et enquêtera sur toutes les allégations signalées de comportement abusif et/ou discriminatoire avec les autorités compétentes pour identifier les auteurs.

Liverpool et Chelsea ont fait match nul 1-1 à Anfield

« Le LFC s’engage à lutter contre les comportements abusifs et discriminatoires, qui n’ont pas leur place dans le football ou dans la société.

« Dans le cadre de sa campagne Red Together, qui englobe tout le travail du club sur l’égalité, la diversité et l’inclusion, le LFC s’efforce d’être à l’avant-garde de la lutte contre toutes les formes de discrimination à la fois en ligne et dans les stades afin de créer un environnement inclusif pour tous.

“Le club tient à rappeler à ses fans son code de conduite, qui décrit clairement ce qu’il attend de tous les supporters visitant Anfield.”

