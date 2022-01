Liverpool craint de ne pas pouvoir affronter Arsenal en demi-finale de la Coupe Carabao avec une «épidémie croissante de COVID»

Liverpool craint de ne pas être en mesure de jouer jeudi son match aller de demi-finale aller de la Coupe Carabao contre Arsenal, avec des informations selon lesquelles les cas de COVID-19 augmentent dans leur équipe.

Le manager Jurgen Klopp et trois joueurs de l’équipe première ont raté le match nul 2-2 avec Chelsea après avoir rendu des tests positifs, et le défi supplémentaire de la Coupe d’Afrique des Nations leur a fait perdre plus de membres de l’équipe.

Klopp s’est plaint à plusieurs reprises de la planification et a maintenant été touché par le virus

Et maintenant, des rapports affirment que le club du Merseyside craint que le jeu ne puisse pas continuer avec la liste des absents qui s’allonge.

Le match retour de la Coupe de la Ligue devrait avoir lieu une semaine plus tard, le 13 janvier, ce qui laisse peu de place à une reprogrammation.

Klopp était déjà sur le point de manquer le match aller en raison des règles d’auto-isolement, avec Alisson Becker, Roberto Firmino et Joel Matip également en quarantaine.

Le début de la CAN a vu leur liste d’absents augmenter de trois avec le duo crucial Mohamed Salah et Sadio Mane se rendant au Cameroun avec le milieu de terrain Naby Keita.

Liverpool est privé de deux de ses meilleurs joueurs aux côtés d’un trio d’absents de Covid

Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, a également passé du temps loin de la ligne de touche après avoir été testé positif

Les Reds sont également privés de Thaigo Alcantara, tandis que les joueurs de l’équipe Takumi Minamino et Divock Origi restent dubitatifs.

Plus à venir…