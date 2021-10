Liverpool: Crouch et Cole critiquent l’erreur de Virgil van Dijk dans le but de l’Atletico Madrid

Virgil van Dijk a été un pilier de l’équipe de Liverpool cette saison (Photo: .)

Peter Crouch et Joe Cole ont critiqué Virgil van Dijk pour son erreur dans la préparation du deuxième but de l’Atletico Madrid lors de la victoire 3-2 de Liverpool sur les champions d’Espagne.

Van Dijk a été omniprésent pour l’équipe de Jurgen Klopp cette saison après avoir raté la majorité de la saison dernière en raison d’une grave blessure au genou qu’il a subie lors du derby du Merseyside contre Everton en octobre 2020.

Avec le retour de l’international néerlandais dans leur dos, les Reds n’ont encaissé que six buts en huit matchs de Premier League jusqu’à présent cette saison.

Mais le joueur de 30 ans a été distingué pour le rôle qu’il a joué dans le deuxième but de la soirée d’Antoine Griezmann, lorsque l’international français s’est accroché à une passe invitante de Joao Felix avant de toucher une touche pour entrer dans la surface et passer calmement le ballon. Alisson Becker dans le but de Liverpool.

Les anciennes stars de la Premier League Crouch et Cole pensent toutes les deux que van Dijk aurait pu faire plus pour empêcher Griezmann d’obtenir l’espace pour tirer.

« La position du corps de Van Dijk défensivement. Il est difficile de critiquer van Dijk mais s’il fait face là-haut, le toucher ne le trompe pas de Griezmann, mais il revient au but, tourne le cercle de chute et cela le tue complètement, a déclaré Crouch sur BT Sport.

Antoine Griezmann a profité de l’erreur de van Dijk (Photo: .)

« Il s’est juste trompé ici, il est difficile de le critiquer car il est une Rolls Royce d’un défenseur central depuis des années, mais il y a eu quelques moments ce soir où je pense qu’il était un peu à côté, je pense toujours qu’il est le meilleur demi-centre de la ligue, mais il vient de passer une nuit de repos », a ajouté Cole.

Malgré l’erreur de van Dijk, Liverpool a quand même réussi à repartir avec les trois points grâce à deux buts de Mohamed Salah de part et d’autre d’une superbe frappe du milieu de terrain Naby Keita.

Plus : Liverpool FC



L’Atletico pensait avoir eu la possibilité d’égaliser le jeu tard après que Diogo Jota ait été réputé avoir fait irruption au remplaçant Jose Gimenez dans la surface de réparation, uniquement pour que l’arbitre Daniel Siebert annule sa décision initiale à la suite de l’intervention de VAR.

Le résultat signifie que Liverpool poursuit son début de campagne parfait en Ligue des champions et laisse les Reds en tête du classement du groupe B de la Ligue des champions après trois matches.



PLUS : Peter Crouch et Joleon Lescott critiquent Diego Simeone pour avoir snobé la poignée de main avec le patron de Liverpool, Jurgen Klopp



PLUS : Jurgen Klopp frappe Diego Simeone pour ne pas lui avoir serré la main après la victoire de Liverpool sur l’Atletico Madrid

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport.

Suivez Metro Sport pour les dernières nouvelles sur

Facebook, Twitter et Instagram.

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();