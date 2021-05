Liverpool “ dans le top quatre par défaut ” grâce à Leicester, Tottenham, West Ham et Everton “ indifférents ”

Liverpool est “ dans le top quatre par défaut ” grâce à une baisse de forme de tous les clubs autour d’eux, a déclaré Tony Cascarino.

Les Reds entament le match de dimanche contre Crystal Palace devant 10000 fans à Anfield sachant qu’une huitième victoire lors de leurs 10 derniers matches leur garantirait un football de Ligue des champions la saison prochaine.

Liverpool a eu une saison à oublier, mais leur destin dans le top quatre est entre leurs mains

Ils n’auront peut-être même pas besoin de cela tant qu’ils égaleront le résultat de Leicester, cinquième, à égalité de points, mais avec une différence de buts quatre de moins, alors qu’ils pourraient même terminer troisième si Chelsea échouait contre Aston Villa.

Ayant été loin du rythme il y a un peu plus d’un mois, Cascarino pense que les hommes de Jurgen Klopp sont dans la course pour la Ligue des champions non pas en raison de leur mérite, mais de l’effondrement de leurs quatre meilleurs rivaux.

“Ils ont un petit peu par défaut parce que les équipes sont tombées autour d’eux”, a déclaré Casc à talkSPORT.

La blessure de Van Dijk n’a pas aidé Liverpool cette saison

«Leicester, Spurs, Everton et West Ham ont tous eu des courses indifférentes où cela a permis à Liverpool de rattraper son retard et de revenir dans le top quatre.

«Le match en milieu de semaine les a aidés parce que Chelsea a joué contre Leicester.»

Klopp a admis qu’il ne serait pas surpris s’il y avait encore quelques rebondissements de la dernière journée – quelque chose qu’il est bien habitué aussi au cours de son illustre carrière de manager.

Les hommes de Klopp ont regardé en bas et dehors il y a un peu plus d’un mois

“Je ne me souviens pas d’une saison où ça ne s’est pas passé sur le fil car c’était à peu près une finale ou nous avons dû nous battre jusqu’au dernier jour de match pour la qualification pour la Ligue des champions”, a-t-il déclaré.

«Même à Dortmund c’était comme ça, à Mayence c’était pour rester dans le championnat ou quand on a été promu.

«Je suis vraiment habitué au stress jusqu’au dernier jour de match.»