Liverpool de Klopp, l’équipe qui attaque le plus les espaces en phase offensive

17/08/2021 à 08h00 CEST

Liverpool de Jürgen Klopp est l’équipe qui attaque le plus la zone rivale en Premier League. Avec Roberto Firmino (544), Mo Salah (318) et Sadio Mané (317), le rouges ils ont trois des quatre joueurs qui effectuent le plus de courses vers la zone rivale. Ollie Watkins (362), joueur d’Aston Villa, et Raheem Sterling (312), joueur de Manchester City, compléter le top 5 lors de la saison 2020/21.

Les Britanniques, qui ont terminé une saison lamentable en termes de résultats et lourde de blessures à des joueurs importants, ils veulent retrouver leur meilleure version et dominer à nouveau d’une main de fer aussi bien en Angleterre qu’en Europe. Avec le ticket pour la Ligue des Champions obtenu à la dernière minute grâce à cinq victoires consécutives lors des cinq dernières journées de Premier League, le grand objectif est détrôner Manchester City de Pep Guardiola.

544 – Au cours de la campagne de Premier League 2020-21, Roberto Firmino a réalisé un record de 544 points dans la surface adverse, 182 de plus que le joueur avec le deuxième plus grand nombre (Ollie Watkins, 362). Il n’a été ciblé que par 27 pour cent d’entre eux (146). Ingrat. pic.twitter.com/JHR7OjBrhO – OptaJoe (@OptaJoe) 12 août 2021

Pour ce faire, ils devront récupérer la meilleure version individuelle de leurs meilleurs joueurs, notamment celle de leurs trois attaquants : Mohamed Salah, Roberto Firmino et Sadio Mané.. Le trident de luxe était l’un des principaux arguments de Jürgen Klopp pour remporter la Ligue des champions 2019 et la Premier League 2020.

La verticalité et le rythme infernal

Si ce Liverpool de Jürgen Klopp se démarque, c’est par son jeu vertical et son rythme infernal. Les rouges sont une équipe sur mesure pour rivaliser à haut régime et attaquer constamment des espaces en attaque. Ce n’est pas un hasard si ses trois attaquants titulaires font partie des quatre joueurs qui pénètrent et attaquent le plus souvent la zone rivale..

Avec la seule nouveauté de Konaté, et aussi avec Van Dijk déjà remis de ses maux physiques, Liverpool veut redevenir l’équipe compétitive dont ses fans sont tombés amoureux après l’arrivée de Jürgen Klopp et revenir à une Premier League, un trophée qui a résisté pendant 30 longues années et que l’Allemand a ramené avec une équipe signature.