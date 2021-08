Liverpool de Klopp reçoit l’Athletic Club et Osasuna

08/08/2021 à 11:22 CEST

Le Liverpool de Jürgen Klopp affrontera l’Athletic Club et le Club Atlético Osasuna au stade d’Anfield les 8 et 9 août dans ce qui seront leurs derniers engagements de préparation. Les Britanniques, qui la saison dernière étaient loin de leur niveau, qIls veulent récupérer la récente tyrannie sportive et revenir dominer le football anglais et européen d’une main de fer.

Les rouges, qui maintenir une grande partie du bloc des champions de Premier League et la Ligue des Champions, ils veulent oublier une saison fatidique au cours de laquelle ils étaient sur le point de ne pas remporter le billet pour la meilleure compétition continentale et d’être à nouveau l’équipe la plus redoutée d’Angleterre. Détrôner Manchester City de Pep Guardiola et Chelsea de Thomas Tuchel est l’un des principaux objectifs de la 2021/22.

L’Athletic Club et le Club Atlético Osasuna, qui disputeront également leur dernier match préparatoire, mettront à l’épreuve le dangereux Liverpool, qui est sans aucun doute le favori des deux matches.. Dans ses dernières réunions de préparation, les Britanniques veulent deux victoires qui confirment les bons sentiments contre Bologne et laissent derrière elles les défaites contre le Hertha Berlin (4-3) et les nuls contre Stuttgart (1-1) et Innsbruck (1-1).

Konaté, le principal renfort d’un grand effectif

Liverpool a intégré Ibrahima Konaté à ce marché estival pour 40 millions d’euros, l’un des joueurs les plus en vue de Leipzig lors de la saison 2020/21. Avec Van Dijk et Konaté, l’entraîneur allemand aura à sa disposition l’une des paires de défenseurs centraux les plus solides du championnat anglais.. Les joueurs aiment Arnold, Robertson, Keita, Fabinho, Jota et surtout le trident formé par Mané, Salah et Firmino doivent retrouver leur meilleure version pour faire à nouveau l’équipe rouge championne.

La principale absence en pré-saison des hommes de Jürgen Klopp est Georginio Wijnaldum, qui a mis fin à son contrat le 30 juin 2021 et a signé pour le PSG en tant qu’agent libre. Le Néerlandais a été l’une des pièces les plus importantes de l’équipement de l’entraîneur et l’un des responsables de la tyrannie de Liverpool à la fois en Premier League et en Ligue des champions.