Liverpool de retour dans le top quatre, Kane Tottenham “ adieu ”, Allardyce claque l’as de West Ham et quitte West Brom, Lampard “ a adoré ” la façon dont Abramovich a géré le limogeage de Chelsea – Football News Live

Tenez-vous au courant de toutes les dernières nouvelles et réactions à une autre soirée bien remplie de football de Premier League.

Titres:

Liverpool dépasse Leicester avec la victoire de Burnley et se rapproche du remarquable top quatre qui serait “ tout aussi bon que de gagner la Ligue des champions ” Jurgen Klopp a montré à Nat Phillips des vidéos de la tête d’Alisson afin que le défenseur de Liverpool “ cesse de fermer les yeux ” avant le premier but à Le patron de Burnley Tottenham, Ryan Mason, dit qu’il comprend la colère des fans et écarte le discours d’adieu de Harry Kane après une défaite préjudiciable face à Aston Villa Sam Allardyce frappe Michail Antonio pour des commentaires “ dégoûtants ” au long cours et démissionne en tant qu’entraîneur-chef de West Brom juste quelques minutes après la défaite de West Ham à Manchester United, la chute de forme de Manchester United est “ nuisible ” aux dernières chances du club en Ligue Europa alors que l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer a de “ gros problèmes ” sans Harry Maguire, Trevor Sinclair affirme que Roy Hodgson reçoit la garde d’honneur mais Arsenal gâche le départ du patron de Crystal Palace ‘fête d’adieu à la mort à Selhurst Park Europa Conference League: tout ce que vous devez savoir sur la nouvelle compétition que Tottenham, West Ham ou Arsenal pourrait jouer dans le top quatre des permutations de Premier League la saison prochaine: ce dont chaque équipe a besoin le dernier jour, y compris Chelsea, Liverpool, Leicester, West Ham, Tottenham et Everton