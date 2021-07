Liverpool déchu du statut de patrimoine mondial de l’Unesco en raison du développement du front de mer | Royaume-Uni | Nouvelles

in

La ville a été nommée site du patrimoine mondial par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco) en 2004, rejoignant des lieux tels que le Taj Mahal, les pyramides d’Égypte et la cathédrale de Cantorbéry.

Mais mercredi, à la suite d’un scrutin secret, le Comité du patrimoine mondial a voté pour retirer le site de la liste, dans une décision qualifiée d'”incompréhensible” par la maire de Liverpool, Joanne Anderson.

Mme Anderson a déclaré: “Je suis extrêmement déçue et préoccupée par cette décision de supprimer le statut de patrimoine mondial de Liverpool, qui intervient une décennie après la dernière visite de l’UNESCO dans la ville pour la voir de ses propres yeux.

« Notre site du patrimoine mondial n’a jamais été en meilleur état, ayant bénéficié de centaines de millions de livres d’investissement dans des dizaines de bâtiments classés et dans le domaine public.

«Nous travaillerons avec le gouvernement pour examiner si nous pouvons faire appel mais, quoi qu’il arrive, Liverpool sera toujours une ville du patrimoine mondial. Nous avons un magnifique front de mer et un patrimoine bâti incroyable qui fait l’envie d’autres villes.

« Notre engagement à maintenir et à améliorer nos bâtiments reste aussi fort que jamais et continuera d’être un élément clé de notre volonté d’attirer des visiteurs, ainsi que des loisirs, des commerces et des événements.

« Je trouve incompréhensible que l’UNESCO préfère que Bramley Moore Dock reste une friche abandonnée, plutôt que d’apporter une contribution positive à l’avenir de la ville et de ses habitants.

« Je vais maintenant chercher à rassembler tous les organismes du patrimoine britanniques dans une table ronde pour planifier un avenir positif avec des investissements supplémentaires. »

Le comité, composé de représentants de 21 pays, a été invité à prendre la décision après qu’un rapport a déclaré que « des processus de gouvernance, des mécanismes et des réglementations inadéquats pour les nouveaux développements à l’intérieur et autour du bien du patrimoine mondial » ont entraîné « une grave détérioration et une perte irréversible de les attributs”.

Les discussions sur l’avenir de la ville ont commencé dimanche, mais lundi, les membres n’étaient pas parvenus à un consensus et les délégués de la Norvège ont proposé qu’un scrutin secret soit organisé sur la question.

Annonçant la décision mercredi, le président du comité, Tian Xuejun, a déclaré que 20 voix avaient été exprimées.

Treize étaient en faveur de la suppression de la ville, cinq étaient contre la proposition et deux bulletins de vote étaient nuls.

PLUS À VENIR…