Liverpool demande le report de la demi-finale aller de la Coupe Carabao contre Arsenal après que les Reds ont annulé l’entraînement en raison d’une épidémie de COVID dans l’équipe

Liverpool a demandé le report de sa demi-finale aller de la Coupe Carabao à Arsenal à la suite d’une épidémie de COVID dans l’équipe des Reds.

L’équipe de Jurgen Klopp devait se rendre dans le nord de Londres jeudi, en direct sur talkSPORT, mais il y a un énorme doute quant à savoir si cela se déroulera comme prévu.

Klopp s’est plaint à plusieurs reprises de la planification et a maintenant été touché par le virus

Un communiqué du club a déclaré: « Les Reds ont officiellement demandé à l’EFL que le match soit reprogrammé après que d’autres tests positifs suspectés aient été enregistrés parmi les joueurs et le personnel, associés à d’autres facteurs ayant une incidence sur la sélection, notamment la maladie et les blessures.

« En réponse, le club a interrompu les préparatifs au Centre de formation AXA, ce qui signifie que la séance d’entraînement de l’équipe première de mardi a été annulée.

« Parmi les considérations qui ont conduit à la candidature d’aujourd’hui à l’EFL, il y a la nécessité pour les supporters itinérants d’être informés le plus tôt possible de tout report potentiel. »

Le manager Jurgen Klopp et trois joueurs de l’équipe première ont raté le match nul 2-2 avec Chelsea après avoir rendu des tests positifs, et le défi supplémentaire de la Coupe d’Afrique des Nations leur a fait perdre plus de membres de l’équipe.

Liverpool est privé de deux de ses meilleurs joueurs aux côtés d’un trio d’absents de Covid

Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, a également passé du temps loin de la ligne de touche après avoir été testé positif

Le match retour de la Coupe de la Ligue devrait avoir lieu une semaine plus tard, le 13 janvier, ce qui laisse peu de place à une reprogrammation.

Un porte-parole de l’EFL a déclaré: « La Ligue a reçu ce soir une demande de Liverpool de reporter la demi-finale aller de la Coupe Carabao jeudi contre Arsenal, qui sera désormais considérée conformément aux règles de la compétition telles qu’énoncées au début de la saison aux côtés de informations transmises par le Club.

« Nous chercherons à confirmer la position de la Ligue dès que possible une fois que les circonstances auront été entièrement examinées. »

Klopp était déjà sur le point de manquer le match aller en raison des règles d’auto-isolement, avec Alisson Becker, Roberto Firmino et Joel Matip également en quarantaine.

Lijnders a pris la place de Klopp tandis que l’Allemand s’auto-isole

Le début de la CAN a vu la liste des absents de Liverpool augmenter de trois avec le duo crucial Mohamed Salah et Sadio Mane se rendant au Cameroun avec le milieu de terrain Naby Keita.

Les Reds sont également privés de Thiago Alcantara, tandis que les joueurs de l’équipe Takumi Minamino et Divock Origi restent dubitatifs.

Thiago a également déjà raté du temps de jeu avec le virus, aux côtés de Virgil van Dijk, Fabinho et Curtis Jones.

Si le match se poursuit, l’assistant de Klopp, Pepijn Lijnders, dirigera l’équipe pour le match aller après avoir pris la place de l’Allemand sur la ligne de touche à Stamford Bridge, tandis que Mikel Arteta devrait retourner dans l’abri d’Arsenal après avoir également été testé positif.

La nouvelle variante Omicron du virus COVID-19 a fait des ravages dans le football anglais, avec 18 matchs de Premier League reportés déjà cette saison.

Cependant, les tests positifs dans la division ont diminué pour la première fois en huit semaines, avec 19 cas de moins que le total de 103 de la semaine précédente.

