Liverpool demande officiellement le report du choc de la coupe d’Arsenal alors que les cas de Covid se multiplient

Liverpool a demandé le report de la demi-finale aller de la Coupe Carabao jeudi à Arsenal après que de nouveaux cas de coronavirus au sein de l’équipe ont forcé l’annulation de l’entraînement mardi.

La demande a été soumise après la La dernière série de tests a trouvé plus de cas dans la bulle de la première équipe, quelques jours après que le manager Jurgen Klopp et trois joueurs – Alisson Becker, Roberto Firmino et Joel Matip – aient été contraints de rater le match nul 2-2 de dimanche à Chelsea après avoir été testés positifs.

Un communiqué du club a déclaré: « Les Reds ont officiellement demandé à l’EFL que le match soit reprogrammé après que d’autres tests positifs suspectés aient été enregistrés parmi les joueurs et le personnel, associés à d’autres facteurs ayant une incidence sur la sélection, notamment la maladie et les blessures.

« En réponse, le club a interrompu les préparatifs au Centre de formation AXA, ce qui signifie que la séance d’entraînement de l’équipe première de mardi a été annulée.

« Parmi les considérations qui ont conduit à la candidature d’aujourd’hui à l’EFL, il y a la nécessité pour les supporters itinérants d’être informés le plus tôt possible de tout report potentiel. »

Liverpool était privé de neuf joueurs au total pour le match à Chelsea en raison d’une maladie et d’une blessure, et a par la suite perdu Mohamed Salah, Naby Keita et Sadio Mane face à la Coupe d’Afrique des Nations.

Le match nul de Liverpool FA Cup également dans le doute

La demande de report soulèvera également une question sur le match de troisième tour de la FA Cup dimanche à domicile contre Shrewsbury.

Le match retour de la demi-finale à Anfield est prévu le 13 janvier.

Un porte-parole de l’EFL a déclaré: « La Ligue a reçu ce soir une demande de Liverpool de reporter la demi-finale aller de la Coupe Carabao jeudi contre Arsenal, qui sera désormais considérée conformément aux règles de la compétition telles qu’énoncées au début de la saison aux côtés de informations transmises par le Club.

« Nous chercherons à confirmer la position de la Ligue dès que possible une fois que les circonstances auront été entièrement examinées. »

