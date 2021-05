Liverpool dépasse Leicester avec la victoire de Burnley et se rapproche d’un remarquable top quatre qui serait “ tout aussi bon que de gagner la Ligue des champions ”

Liverpool contrôle la qualification de la Ligue des champions alors qu’une victoire 3-0 à Burnley a vu les Reds propulser Leicester à la quatrième place.

Les Reds ont égalisé 66 points avec les Foxes et les frappes de Roberto Firmino, Nat Phillips et Alex Oxlade-Chamberlain leur donnent une différence de buts supérieure de quatre.

Liverpool a remporté la victoire et les buts dont il avait besoin mercredi

Cela signifie qu’à moins que Leicester ne gagne avec une marge beaucoup plus grande que Liverpool lors de la dernière journée de dimanche, les Reds se qualifieront pour la compétition d’élite européenne s’ils égalent le résultat des Foxes.

De plus, Liverpool accueille Crystal Palace, qui n’a rien à jouer, tandis que Leicester affronte une équipe de Tottenham qui se bat pour la qualification en Ligue Europa.

Alors que la course est loin d’être terminée, avec la troisième place de Chelsea également dans le mélange avec 67 points, Leicester doit être considéré comme un outsider.

La défaite 2-1 de Leicester à Chelsea mardi soir s’est avérée coûteuse

C’est un scénario qui semblait impensable il y a un peu plus d’un mois, avec Leicester en croisière et Liverpool à des kilomètres à la ronde.

Selon l’ancien milieu de terrain des Reds Charlie Adam, terminer dans le top quatre serait tout aussi impressionnant que Liverpool remporte la Ligue des champions.

Il a déclaré à talkSPORT: «Quel revirement après six ou sept semaines, quand tout le monde pensait qu’ils étaient morts et enterrés.

Phillips est intervenu au milieu d’une crise de blessures pour Liverpool cette saison

«Ce serait phénoménal [if they qualified for the Champions League]. Cela va être spécial pour différents scénarios.

«Alisson a marqué l’autre soir après avoir perdu son père, les blessures aux gros joueurs.

«Leur capitaine [Jordan Henderson] est absent depuis des mois, Virgil van Dijk, le meilleur défenseur central du monde, est absent presque toute la saison. Joe Gomez est sorti.

Le but d’Oxlade-Chamberlain pourrait être important avec une différence de buts si serrée

«Cela a été difficile. Si Liverpool fait cela, c’est aussi bien que de gagner la Ligue des champions.

Firmino a ouvert le score à la fin de la première mi-temps par le centre d’Andy Robertson, avant que Nat Phillips n’attrape son premier but à Liverpool avec une tête après la pause.

Puis Oxlade-Chamberlain a marqué le choix du peloton tard pour sa première frappe depuis juillet dernier, alors que Liverpool a mis fin à un exode de trois mois des quatre premiers au moment parfait.