Liverpool «déterminé» à décrocher un attaquant, avec un ailier lié à Leeds vanté

Liverpool est «déterminé» à ajouter un autre attaquant à ses rangs cet été, et son intérêt pour un ailier évalué à 40 millions de livres sterling lié à Leeds a été réaffirmé, selon un rapport.

Alors que leurs rivaux au titre éclaboussent l’argent autour d’eux, Liverpool sont restés silencieux à la fenêtre après avoir signé Ibrahima Konaté en mai. Au lieu de cela, les gros titres concernant le club se sont principalement concentrés sur qui pourrait quitter définitivement Anfield.

Xherdan Shaqiri et Divock Origi sont deux joueurs qui pourraient suivre Harry Wilson et Marko Grujic par la porte de sortie.

Shaqiri a fait l’objet d’une offre de Lyon, tandis que Origi est sur le radar de West Ham.

Jurgen Klopp a quatre autres options établies à sa disposition à Mohamed Salah, Sadio Mane, Roberto Firmino et Diogo Jota. Cependant, Salah et Mane devraient tous deux manquer environ un mois d’action à la mi-saison en raison de la CAN 2021.

Klopp a récemment répondu à la question d’un éminent journaliste de Liverpool pourquoi le club n’a pas remplacé Georginio Wijnaldum.

Mais avec l’émergence de Curtis Jones et le retour d’Harvey Elliot d’un superbe prêt avec Blackburn, renforcer le milieu de terrain n’est peut-être pas la priorité que beaucoup pensaient au départ.

Au lieu de cela, 90 minutes révèlent que l’acquisition d’un nouveau visage dans la ligne avant est d’une plus grande importance. Et selon l’article, l’ailier des Wolves Adama Traoré est dans leur ligne de mire.

L’Espagnol rapide est parfois pratiquement injouable, bien que son manque de production tangible soit surprenant.

En 140 matches de haut niveau, le joueur de 25 ans n’a que sept buts et 16 passes décisives à son actif.

Néanmoins, Klopp est connu pour être un fervent admirateur de la centrale électrique et 90min réitèrent l’intérêt des Reds.

Ils déclarent que Liverpool “a eu des conversations” à propos de Traoré, mais ne sont jusqu’à présent pas disposés à égaler sa valorisation de 40 millions de livres sterling.

Les loups seraient ouverts à sa vente – tant qu’ils reçoivent une offre appropriée. Leeds est un autre qui a été constamment lié à Traoré, mais 40 millions de livres sterling pourraient s’avérer un pas de trop pour le Yorkshire.

Carragher s’attend à une signature majeure de Liverpool

Pendant ce temps, Jamie Carragher pense que Liverpool scellera un autre nouveau transfert cet été, mais deux signatures seront exagérées.

S’adressant au Liverpool Echo, l’ancien défenseur central de Liverpool Carragher a déclaré: “Je pense que quelque chose va se passer”, a déclaré l’expert. «Je ne suis pas sûr que ce sera exactement ce que les gens veulent en termes de joueur offensif ET de milieu de terrain, mais ce sera l’un de ceux-là.

«Nous devons nous rappeler où en est le club financièrement à cause de la pandémie. Et ils ont également donné beaucoup de nouveaux contrats, ce qui représentera une dépense énorme.

“Je m’attendrais à ce qu’un autre arrive. Mais il ne fait aucun doute que Liverpool a un grand groupe de joueurs qui doit être réduit.”

